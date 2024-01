Bericht: Nächster Bayern-Star fällt gegen Augsburg aus

IMAGO/Matthias Koch

Joshua Kimimch (M.) fehlt dem FC Bayern wohl am Wochenende

Der FC Bayern reist mit argen Personalsorgen am Wochenende zum FC Augsburg. Das steht bereits jetzt schon fest. Doch offenbar kommt es für die Münchner noch dicker, denn ein weiterer Stammspieler wird dem deutschen Rekordmeister wohl fehlen.

Wenn der FC Bayern am Samstagnachmittag beim FC Augsburg ran muss (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker), dann hat Trainer Thomas Tuchel keinesfalls die Qual der Wahl. Nach einigen Hiobsbotschaften gibt es nun die nächste schlechte Nachricht. Denn wie "Bild" und "Sky" übereinstimmend berichten, wird Joshua Kimmich für das Spiel beim FCA ausfallen.

Der Grund: Kimmich hat sich am Mittwochabend beim 1:0-Sieg seiner Münchner gegen Union Berlin an der linken Schulter verletzt. Die Verletzung sei zwar nur "leicht", aber laut dem Boulevard-Blatt reicht es nicht für einen Einsatz am Wochenende. Gut für Kimmich, der am Samstag möglicherweise mehr Zeit für die Familie hat. Diese war zuletzt auf vier Kinder angewachsen.

Schlecht jedoch für seinen Coach, dem immer weniger Optionen zur Verfügung stehen. Denn der FC Bayern musste den ebenso knappen wie wichtigen Sieg gegen Union mit insgesamt zwei neuen Verletzten teuer bezahlen. Konrad Laimer fällt mit einem Muskelfaserriss in der Wade, von dem gleichzeitig auch die Sehne betroffen ist, wochenlang aus.

Ebenfalls am Mittwoch hatte sich auch Innenverteidiger Dayot Upamecano verletzt. Nach einer Blessur am Oberschenkel musste er zur Halbzeit ausgewechselt werden.

FC Bayern plagen arge Sorgen

Thomas Tuchel sprach danach von einer nicht näher erläuterten "Faserverletzung". Seine Ausfallzeit liegt laut "Bild"-Einschätzung bei rund drei Wochen.

Weitere schlechte Nachrichten erreichten die Münchner zudem aus dem Lazarett: Wie der "kicker" erfahren hat, wird auch Offensivmann Serge Gnabry noch lange fehlen. Der Nationalspieler muss bereits seit Mitte Dezember passen und wird wohl frühestens im März wieder voll einsatzbereit sein.