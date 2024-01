FC Bayern kassiert verbale Spitze aus Augsburg

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka (r.) vom FC Bayern beklagte sich über das Geläuf in Augsburg

Das 3:2 des FC Bayern gegen den FC Augsburg fällt aus Münchner Sicht in die Kategorie "Arbeitssieg". Leon Goretzka betonte nach dem Schlusspfiff in der Fußball-Bundesliga die unangenehme Spielweise der Schwaben. Dass sich der Mittelfeldmann zudem über den Rasen beklagte, kommt bei den Fuggerstädtern nicht allzu gut an.

"Es ist erst einmal ein großes Kompliment für uns, wenn die Bayern ungern nach Augsburg fahren", reagierte Michael Ströll, kaufmännischer Geschäftsführer beim FCA, im "Sport1"-Doppelpass: "Ich glaube, wir haben gestern wieder bewiesen, dass wir unangenehm sein können. Aber auch, dass wir guten Fußball spielen."

Doch was ist denn nun mit dem Geläuf? "Der Rasen ist momentan natürlich nicht im besten Zustand", gestand Ströll. Der Funktionär des FC Augsburg konnte sich einen verbalen Konter gleichzeitig nicht verkneifen.

"Aber ich halte es da mit Didi Hamann, der gesagt hat, die letzten drei Spiele wohl auch nicht viel besser waren und da haben sie auf dem Rasen in der Allianz Arena gespielt. Ich glaube, da hat man gestern gemerkt, dass die Bayern an der ein oder anderen Stelle auch vielleicht etwas dünnhäutig sind", so Ströll.

FC Bayern: Rasen passt Goretzka nicht

Der FC Bayern musste für seine drei Punkte am Samstagnachmittag hart arbeiten. Am Ende setzten sich die Münchner knapp mit 3:2 (2:0) durch, konnten den Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen deshalb auf zwei Zähler verkürzen.

"Wir erzählen die ganze Zeit immer, dass wir attraktiven Fußball sehen wollen. Das ist hier gar nicht möglich, ganz ehrlich", hatte Leon Goretzka im Anschluss bei "Sky" gesagt.

Der Bayern-Star klagte: "Wir haben so viele Auflagen, wie die Tribüne sein muss, dass die Leute nicht mehr richtig stehen können im Stadion, und wir müssen auf so einem Platz hier spielen. Das verstehe ich nicht. Da höre ich mir gerne jeden Shitstorm an."

Es sei "nicht möglich, da technisch guten Fußball zu spielen". "Dementsprechend macht Augsburg es im Rahmen ihrer Möglichkeiten hervorragend gut - extrem physisch, mit langen Bällen. Es ist einfach schwierig dann", so Goretzka.