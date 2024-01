Konkrete Pläne des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Karsten Lauer

Der FC Bayern will Franz Beckenbauer würdigen

Am 7. Januar verstarb mit Franz Beckenbauer die wohl größte Ikone in der Klubgeschichte des FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister will man den Kaiser posthum mit verschiedenen Aktionen würdigen.

Seine Pläne für ein Gedenken an Beckenbauer hat der FC Bayern in den vergangenen Tagen augenscheinlich konkretisiert.

Wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bestätigte, sind ein Denkmal vor der Allianz Arena neben dem für Stürmer-Ikone Gerd Müller sowie die Umbenennung einer Straße angedacht.

"Die Kurve plant dasselbe wie bei Gerd Müller. Wenn man das Denkmal zu Ehren von Gerd auf der Esplanade vor der Allianz Arena betrachtet: Da passt der Franz doch gut daneben", zitierten "Münchner Merkur" und "tz" eine Dreesen-Aussage von einem Fanklub-Besuch in Westerheim.

Schon bei Müller war die Initiative zum Denkmal von den Münchner Fans gekommen. Dreesen lobte diese jetzt auch im Fall Beckenbauer ausdrücklich.

FC Bayern will an der "Franz-Beckenbauer-Allee" spielen

Der Nachfolger von Oliver Kahn sprach auch über die Gedankenspiele des Vereins. Demnach laufen bereits Gespräche mit der Stadt darüber, die Werner-Heisenberg-Allee am Stadion im Münchner Norden umzubenennen. "Die Allianz Arena in der Franz-Beckenbauer-Allee Nr. 5 - das wäre doch sensationell", sagte Dreesen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte bereits in den Tagen nach Beckenbauers Tod von dem Vorhaben berichtet, eine Straße in der bayerischen Landeshauptstadt nach dem gebürtigen Münchner zu benennen.

Eine wichtige Hürde müssen die Pläne vor ihrer Umsetzung allerdings noch nehmen: Dreesen will bei einem Treffen alter Weggefährten Beckenbauers mit dessen Witwe Heidi am 1. Februar deren Ideen hören. Sollte sie einverstanden sein, könnten die Vorhaben der Bayern und der Fans in die Tat umgesetzt werden.

Beckenbauer war kurz nach dem Jahreswechsel nach schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren verstorben.