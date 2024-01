Stuttgart hat Talent von Ligakonkurrent auf der Liste

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Brajan Gruda im Duell mit BVB-Star Mats Hummels

Brajan Gruda hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Beim FSV Mainz 05 spielt sich der Linksfuß immer mehr in den Fokus. An dem 19-Jähirgen sollen mehrere Ligakonkurrenten interessiert sein - darunter der VfB Stuttgart.

In der schwachen Saison des FSV Mainz ist er bisher ein Lichtblick: Brajan Gruda belebt mit seinen Dribblings das Spiel der Rheinhessen.

Der Deutsch-Albaner steht offenbar bei einigen Bundesligisten auf der Liste. Dazu gehören laut "Sport Bild" auch der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg.

Dem Bericht zufolge ist noch unklar, ob Gruda schon im kommenden Sommer den nächsten Karriereschritt wagt. Sein Vertrag in Mainz läuft noch bis Sommer 2026.

Ein Abschied gilt im Falle eines Abstiegs mit den Mainzern als wahrscheinlich. Der Klub liegt mit elf Punkten auf Abstiegsplatz 17, hat aber ein Spiel weniger als Abstiegskonkurrent 1. FC Köln absolviert.

Verletzung stoppt Gruda

Momentan fällt Gruda verletzt aus. Der Rechtsaußen erlitt im Training eine Verletzung des Hüftbeugers. FSV-Sportdirektor Martin Schmidt sprach von einer "Pause von zehn, zwölf Tagen". Damit dürfte Gruda gegen Werder Bremen (3. Februar) und im Nachholspiel gegen Union Berlin (7. Februar) noch ausfallen.

"Er hat am Montag trainiert und es am Dienstag wieder leicht gespürt und deshalb haben wir ihn dann am Mittwoch rausgenommen", erklärte Schmidt.

In dieser Saison kommt das Mainzer Talent auf 15 Einsätze in der Bundesliga, erzielte dabei ein Tor und eine Vorlage. Neun Mal stand er in der Startelf.

Gruda landete über die Jugend von Speyer und Karlsruhe 2018 bei Mainz 05, wo er den Weg von der Nachwuchsabteilung bis zu den Profis ging. Auch in der deutschen Nationalmannschaft durchlief er ab der U15 jeden Jahrgang, ist momentan U21-Nationalspieler.

Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass der albanische Fußballverband in der Vergangenheit bei dem Flügelstürmer angeklopft hat. Bislang überredeten sie Gruda allerdings nicht zu einem Verbandswechsel.