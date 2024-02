Wechsel von Toptalent zum BVB bestätigt

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Thierry Fidjeu-Tazemeta wechselt zum BVB

Dass Borussia Dortmund den gerade einmal 16 Jahre alten Thierry Fidjeu-Tazemeta verpflichten will, war schon länger bekannt. Nun hat der BVB den Wechsel des Österreichers in trockene Tücher gebracht.

Die Fußballakademie St. Pölten bestätigt: Österreichs Junioren-Nationalspieler Thierry Fidjeu-Tazemeta wechselt zu Borussia Dortmund.

"Wir gratulieren unserem Spieler Thierry Fidjeu-Tazemeta zu seinem Wechsel nach Dortmund und wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe beim BVB", heißt es in einem Instagram-Beitrag der Akademie. Von Seiten der Borussia wurde der Deal indes bislang nicht offiziell bekannt gegeben.

Der 16-Jährige hatte bis zuletzt in der U18-Mannschaft der Österreicher gespielt. Der Linksfuß kann sowohl auf den Flügelpositionen als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden. In der ÖFB-Jugendliga U18 erzielte der 1,92 Meter große Angreifer vier Tore in neun Saisonspielen.

Auch für die österreichischen Junioren-Nationalmannschaften war der Youngster schon aktiv. Im vergangenen September feierte er sein Debüt in der U17-Nationalmannschaft des ÖFB, für die er seither auf fünf Spiele (ein Tor) kommt.

BVB verstärkt seine U17

Wie "Ruhr Nachrichten" zuletzt berichtet hatte, war Borussia Dortmund schon länger an dem jungen Stürmer dran. Im Sommer 2023 scheiterte das Vorhaben allerdings noch.

Geplant sei laut der Regionalzeitung, dass Fidjeu-Tazemeta beim BVB vorerst in der U17-Mannschaft spielen wird. Danach soll der Österreicher an die U19 herangeführt werden. Das große Ziel ist natürlich, es bei Borussia Dortmund zum Profi zu schaffen.

Zuletzt hatte der BVB schon einmal auf dem Junioren-Transfermarkt zugeschlagen und sich vorbehaltlich der noch ausstehenden FIFA-Genehmigung den Italiener Luca Reggiani von US Sassuolo Calcio gesichert. Reggiani ist Kapitän der italienischen U16-Nationalmannschaft und ist zunächst für die Dortmunder U17 eingeplant.