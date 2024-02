Schalkes Matchwinner: "Nicht leicht, damit umzugehen"

IMAGO/Laci Perenyi

Kenan Karaman traf im S04-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig

Dank des überaus wichtigen 1:0-Heimsieges im Sechs-Punkte-Spiel gegen Eintracht Braunschweig hat sich der FC Schalke 04 am Samstag etwas Luft im Abstiegskampf der 2. Bundesliga verschafft. Gefeierter Matchwinner war Kenan Karaman, der als zweite Spitze neben Simon Terodde stürmte.

Der 29-Jährige selbst betonte im Anschluss gegenüber dem "kicker", wie groß die Erleichterung für ihn persönlich und die gesamte S04-Mannschaft nach dem siebten Saisonsieg im 20. Spiel war.

"Gegen die Eintracht stand enorm viel auf dem Spiel. Kompliment an die Mannschaft, wie sie damit umgegangen ist. Sie hat bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann, das müssen wir in den nächsten Wochen weiter zeigen", so Karaman, der mit nun sechs Treffern und sechs direkten Torvorbereitungen der gefährlichste Offensivspieler des FC Schalke 04 ist.

Danke des knappen, aber verdienten Heimsieg gegen die Braunschweiger Eintracht vergrößerten die Königsblauen ihr kleines Polster auf die Abstiegszone auf drei Punkte, können vor dem schwierigen Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am kommenden Sonntag (ab 13:30 Uhr) nun etwas durchatmen.

Karaman lobt Ruhe beim FC Schalke 04

Was fußballerisch in den kommenden Wochen gefordert sein wird, weiß der S04-Angreifer Karaman nun ganz genau: "Wir haben es gegen Braunschweig gesehen: Wir brauchen schlichtweg Selbstvertrauen, um dann auch mutiger agieren zu können. Wir haben Qualität, die müssen wir einfach auch konstant zeigen."

Im Rückblick auf das Braunschweig-Spiel lobte der gebürtige Stuttgarter außerdem die nötige Ruhe, die er mit seinen Nebenmännern an den Tag gelegt hätte: " Das fand ich sehr stark. Wir sind in unseren Aktionen selten hektisch geworden, haben den Gegner laufen lassen."

Eine gewisse Verunsicherung, die im Aufbauspiel der Gelsenkirchener immer wieder zu beobachten war, hält Karaman hingegen für normal: "Es ist nicht leicht, mit Situationen umzugehen, in denen wir uns aktuell befinden. In der einen oder anderen Aktion sieht man das dann natürlich auch mal."