Max Kruse bestätigt BVB-Interesse

imago sportfotodienst

Max Kruse stand einst beim BVB auf dem Zettel

Borussia Dortmund wird immer wieder mit prominenten Namen in Verbindung gebracht, wenn es um mögliche Neuzugänge geht. Das war auch schon vor einigen Jahren der Fall, als für den BVB noch der extrovertierte Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang auf Torejagd ging. Als dieser auf einen Abschied aus Dortmund drängte, war bei den Schwarz-Gelben nach eigenen Angaben auch Max Kruse ein Thema.

Der Ex-Nationalspieler selbst sprach nun über das angebliche Interesse des BVB an seiner Person, welches in die Zeit rund um die Jahre 2017 und 2018 gefallen sein muss.

"Also ich habe tatsächlich mal einen Anruf bekommen. Damals, als Aubameyang den Verein verlassen wollte. Hat aber wieder nicht geklappt – wie Liverpool", berichtete der 35-Jährige in einem Livestream, den er gemeinsam mit dem YouTuber und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla aufgenommen hatte.

Aubameyang wollte den BVB im Winter 2017/2018 unbedingt verlassen und wechselte im Januar schließlich für über 63 Millionen Euro zum FC Arsenal in die englische Premier League.

Max Kruse gibt Comeback in der Baller League

Zu diesem Zeitpunkt stand Kruse allerdings noch bei Werder Bremen unter Vertrag und war dort als gesetzter Stammspieler. Ein Wechsel zum BVB kam also nicht infrage, obwohl dieser ihn durchaus gereizt hätte.

"Also ich sage mal so: In welchem großen Verein, in welchem riesengroßen Verein habe ich gespielt, dass ich einem Verein wie Borussia Dortmund abgesagt hätte?", sagte Kruse in dem Online-Gespräch.

Der Angreifer hatte seine Profi-Karriere im Dezember 2023 vorzeitig beendet. Zuletzt war er mit überschaubarem Ertrag für den SC Paderborn in der 2. Bundesliga aufgelaufen.

Dem Fußball hat Kruse aber nicht ganz den Rücken gekehrt: In der von Mats Hummels und Lukas Podolski gegründeten "Baller League" feierte er kürzlich ein Comeback und läuft im Trikot von Hollywood United auf.