Werder Bremen jagt Ex-Kollege von Bayern-Star Kane

IMAGO

Früher bei FC Bayern und BVB gehandelt, heute bei Werder Bremen: Troy Parrott

Vor vier Jahren kickte der irische Mittelstürmer Troy Parrott noch im Nachwuchs von Tottenham Hotspur, zog damals aber schon das Interesse von FC Bayern und BVB auf sich. Da ihm der Profi-Durchbruch bei den Spurs verwehrt blieb, ließ sich der 22-Jährige im vorigen Sommer in die Niederlande verleihen. Dort präsentiert er sich derart stark, dass Werder Bremen auf ihn aufmerksam geworden sein soll.

In Tottenham konnte Troy Parrott einst von einem gewissen Harry Kane lernen. Zwar absolvierte der Angreifer nur vier Pflichtspiele für die Nordlondoner, stand dabei aber auch mit dem heutigen Bayern-Goalgetter auf dem Rasen.

Nach vier Leihen innerhalb Englands wagte Parrott, der bei den Spurs noch ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier besitzt, sein erstes Abenteuer fernab der Insel. Der 1,85 Meter große Rechtsfuß schloss sich Excelsior Rotterdam für eine Spielzeit an.

Im Sturmzentrum des niederländischen Erstligisten wurde der irische Nationalspieler (21 Einsätze, vier Treffer) schnell eine feste Größe, sammelte in bislang 17 Liga-Begegnungen zehn Scorerpunkte (sieben Tore, drei Vorlagen).

Wie die niederländische Zeitung "AD" berichtet, hat sich Parrott mit seinen Leistungen in den Fokus von zahlreichen Klubs aus Europas Top-Ligen gespielt.

Während ein Verbleib bei Excelsior über die Saison hinaus quasi ausgeschlossen sein soll, hat aus der Bundesliga wohl Werder Bremen seinen Hut in den Ring geworfen.

SV Werder Bremen will Ex-Flirt des FC Bayern

Ende 2019 war Parrott bereits beim FC Bayern sowie beim BVB gehandelt worden, konkret wurden die Flirts allerdings nicht. Stattdessen könnte Werder im kommenden Jahr, wenn der Youngster nur noch ein Vertragsjahr in Tottenham übrig hat, zuschlagen.

Die Bremer befinden sich derzeit sportlich wie finanziell im Aufwind: In der Bundesliga sind die Hanseaten die einzige Mannschaft mit perfekter Punkteausbeute in der Rückserie, zudem hat sich kürzlich ein regionales Bündnis zusammengetan, um Anteile an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft zu übernehmen. Die zuvor großen wirtschaftlichen Sorgen wurden dadurch gelindert.

Mit dem frischen Geld wollen die Klub-Verantwortlichen u.a. auch den Kader verjüngen, die drei Winter-Neuzugänge Julián Malatini, Skelly Alvero und Isak Hansen-Aaroen sind allesamt zwischen 19 und 22 Jahren alt. Parrott würde da ins Profil passen.

Plus: Werder hat sich schon häufiger in der zweiten Reihe von Premier-League-Vereinen umgeschaut: Verteidiger Milos Veljkovic kam 2015 ebenfalls aus dem Tottenham-Nachwuchs, Leihspieler Tahith Chong 2020 aus dem Unterbau von Manchester United. Von dort wechselte in der Vorwoche auch Hansen-Aaroen an die Weser.