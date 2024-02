Bericht: England-Klub heiß auf BVB-Youngster

IMAGO/Revierfoto

Charles Herrmann (M.) könnte den BVB schon bald verlassen

Neben Almugera Kabar und Paris Brunner ist Charles Herrmann der dritte Youngster aus den Reihen von Borussia Dortmund, der letztes Jahr im Dezember mit der deutschen U17-Nationalmannschaft den WM-Titel gewann. Auch für den jungen Flügelspieler soll es mittlerweile lukrative Angebote aus dem Ausland geben.

Laut jüngsten "Sky"-Informationen soll der 18-Jährige vor allem in der englischen Premier League einen ernsthaften Interessenten haben. So soll Brighton & Hove Albion den Linksfuß auf dem Zettel haben, der bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien fünfmal zum Einsatz gekommen war und dabei einen Treffer erzielte.

Auf seinen Durchbruch als Profi-Kicker wartet Herrmann derzeit noch, hat beim BVB in der laufenden Saison bis dato ausschließlich in der U19-Auswahl gespielt. Immerhin hat er schon einige Trainingseinheiten mit dem Dortmunder Profi-Kader absolviert.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll es neben Brighton & Hove Albion noch eine ganze Liste an weiteren potenziellen Abnehmern für Herrmann geben.

So wird der Youngster derzeit angeblich von Klubs aus England, Spanien und auch der deutschen Bundesliga beobachtet, heißt es weiter. Besonders attraktiv für andere Klubs ist dabei auch die Tatsache, dass Herrmanns Vertrag bei Borussia Dortmund nach derzeitigem Stand im Sommer 2024 ausläuft und er ablösefrei wechseln könnte.

Herrmann träumt vom Durchbruch als Profi-Fußballer

Die Schwarz-Gelben um Nachwuchsleiter Lars Ricken hatten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder durchblicken lassen, dass sie den auslaufenden Kontrakt mit dem Eigengewächs gerne über den Sommer hinaus verlängern würden. Passiert ist in dieser Hinsicht bisher aber noch nichts, wenngleich die Gespräche zwischen dem BVB und Herrmann zuletzt noch liefen.

Der Spieler selbst soll anstreben, spätestens im Sommer den Durchbruch im Profi-Fußball zu schaffen. In der laufenden Saison bestritt er für der U19-Auswahl der Dortmunder zehn Spiele in der Bundesliga West und erzielte dabei zwei Tore.