Topklub steigt in Poker um VfB-Juwel ein

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Raul Paula vom VfB Stuttgart soll beim FC Barcelona auf der Wunschliste stehen

Auf der Suche nach dem nächsten vielversprechenden Talent ist der spanische Spitzenklub FC Barcelona angeblich beim VfB Stuttgart fündig geworden.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" am Mittwoch berichtete, denkt der FC Barcelona über einen Transfer von VfB-Juwel Raul Paula nach.

Der offensive Mittelfeldspieler kickt seit der Jugend für die Schwaben und zeigt in dieser Saison in der Regionalliga-Mannschaft eindrucksvoll, was er drauf hat. Mit 13 Toren in 21 Einsätzen ist der 20-Jährige der zweiterfolgreichste Torjäger der VfB-Reserve, die in der Staffel Südwest derzeit auf dem fünften Tabellenplatz rangiert.

Zahlreiche Topklubs an VfB-Juwel interessiert

Dem Bericht zufolge hat Barca-Boss Joan Laporta den Transfer Paulas höchstpersönlich zur Chefsache gemacht. Die Katalanen rechnen demnach damit, dass der 20-Jährige das Zeug dazu hat, seinen Marktwert binnen kürzester Zeit zu vervielfachen. Aktuell, so heißt es, plane der FC Barcelona lediglich mit einer Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich.

Ob diese Rechnung am Ende aufgeht, darf allerdings bezweifelt werden, denn der FC Barcelona ist nicht der einzige namhafte Verein, der mit einer Paula-Verpflichtung in Verbindung gebracht wird. Schon im Sommer 2023 wurde der Name des 20-Jährigen beim FC Liverpool gehandelt. In der Zwischenzeit soll die Liste der Interessenten noch weiter angewachsen sein. Auch Real Madrid soll Teil dieser Liste sein.

VfB sitzt am längeren Hebel

Gleichzeitig hat der VfB Stuttgart das Heft des Handelns noch in der eigenen Hand, denn Paulas aktueller Vertrag läuft bis zum Sommer 2026. Im Falle eines Wechsels könnten sich die Schwaben zumindest auf eine entsprechende finanzielle Kompensation einstellen.

Ob sich der Mittelfeldspieler einen Abschied von seinem Heimatverein vorstellen kann, ist derweil nicht überliefert. Auf sein Debüt in der Profimannschaft wartete der Youngster bisher allerdings vergeblich.