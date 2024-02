Tel-Zukunft: "Werden es sehr bald sehen"

IMAGO/Giuseppe Maffia

Mathys Tel vom FC Bayern soll im Visier von ManUnited sein

Manchester United baggert offenbar an Bayerns Sturm-Juwel Mathys Tel. Dessen Berater spricht nun über die anhaltenden Gerüchte und die Zukunft des Bayern-Profis.

Die Premier League klopft an: Einem "Sky"-Bericht zufolge ist Manchester United an einer Verpflichtung von Mathys Tel interessiert. Wie der TV-Sender berichtet, habe es sogar schon einen ersten Kontakt gegeben. Demnach würde der englische Fußball-Rekordmeister den Bayern-Offensivspieler im Sommer gerne verpflichten.

Jetzt meldet sich Tel-Berater Gadiri Camara zu Wort. "Wir müssen alle Optionen in Betracht ziehen, denn Mathys weiß, dass er wertvoll ist und ein Top-Spieler sein wird", sagte er der "Bild".

Gleichzeitig bekräftigte er, dass Tel den Verein und die Fans liebe, "er möchte wichtig sein und hier mit einer starken Mannschaft alle Trophäen gewinnen", so der Berater. Manchmal müsse man einfach das Gefühl haben, "dass man auf dem gleichen Weg ist. Wir werden es sehr bald sehen, aber ich bin zuversichtlich", sagte er zur Zukunft seines Klienten.

Tel in München: Ganz oder gar nicht

Wie die "Bild" berichtet, sei für den 18-Jährigen eine Leihe keine Option. Er wolle entweder beim FC Bayern bleiben oder den Verein ganz verlassen. Das Talent wolle ein klares Bekenntnis oder Plan des Klubs hören.

Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2027. Tel kam 2022 aus Frankreich von Stade Rennes nach München.

Die aktuelle Situation für den Jung-Stürmer ist nicht leicht. Trotz vieler Ausfälle kommt er über eine Jokerrolle bei Trainer Thomas Tuchel nicht hinaus, konnte nach seinen Einwechslungen auch nicht für mehr Spielzeit werben.

Dennoch kommt das Talent auf beachtliche 27 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er sechs Tore. An seine starken Joker-Einsätze in der Hinrunde, als er für die Münchner wichtige Treffer erzielte, kommt der junge Franzose in der Rückrunde allerdings nicht heran.