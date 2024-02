Alonso-Hammer? Experte nährt Hoffnung des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Zieht es Xabi Alonso von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Der FC Bayern kann sich im Falle einer Trennung von Trainer Thomas Tuchel womöglich noch Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso machen.

Es sei zwar zu "100 Prozent bestätigt", dass sich der FC Liverpool um den 42-jährigen Spanier bemühe und dieser stehe bei den Reds "ganz oben auf der Liste", er sei aber nicht der einzige Kandidat für die Nachfolge von Jürgen Klopp, erklärte Transfer-Experte Fabrizio Romano gegenüber dem Portal "CaughtOffside".

Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) werde an der Anfield Road "ebenfalls sehr geschätzt", so der bestens vernetzte italienische Journalist.

Mit einer zeitnahen Trainer-Entscheidung beim Tabellenführer der englischen Premier League ist aber offensichtlich nicht zu rechnen. "Man darf nicht vergessen, dass Liverpool erst einen neuen Sportdirektor und dann einen neuen Manager verpflichten wird. Wir müssen also geduldig sein und sehen, wie sich die Diskussionen entwickeln", so Romano.

Die Reds hätten zwar bereits Kontakt zu Alonso aufgenommen, konkrete Verhandlungen gebe es allerdings vermutlich nicht. "Sie wollen respektvoll sein. Es ist eine wichtige Saison für Bayer Leverkusen und sie wollen nicht für Störfeuer sorgen."

FC Liverpool, FC Bayern oder Verbleib bei Bayer Leverkusen?

Aktuell ist die Werkself auf dem besten Wege, die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte einzufahren. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den FC Bayern nach 22 Spieltagen bereits.

Der deutsche Rekordmeister wiederum soll sich ebenfalls mit einer Verpflichtung von Alonso im Sommer beschäftigen, als Nachfolger des inzwischen höchst umstrittenen Cheftrainers Thomas Tuchel.

Liverpools Zögern könnte den Münchnern in die Karten spielen, die in der Vergangenheit häufig keine Bedenken hatten, auch in sportlich entscheidenden Phasen wichtigen Protagonisten von der Liga-Konkurrenz abzuwerben.

Allerdings soll auch ein Verbleib Alonsos bei Bayer Leverkusen noch im Bereich des Möglichen liegen. Sportdirektor Simon Rolfes hatte sich zuletzt im "Sport1"-Doppelpass gar "sicher" gezeigt, der umworbene Übungsleiter werde über den Sommer hinaus für den Klub tätig sein.