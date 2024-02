Werder-Star steht vor wichtiger Zukunftsentscheidung

IMAGO/Steinbrenner

Justin Njinmah (M.) ist mittlerweile Stammspieler bei Werder Bremen

Für seinen Klub Werder Bremen ist er längst zu einer wichtigen Säule geworden, bringt er es in der laufenden Spielzeit doch schon auf 20 Bundesliga-Einsätze. Wie es ab dem Sommer bei Stürmer Justin Njinmah weitergeht, ist allerdings noch in zweierlei Hinsicht offen.

Zum einen ist da der auslaufende Werder-Vertrag. Trotz seiner vielen Einsatzzeiten, die in seinem goldenen Tor zum 1:0-Sieg beim 1. FC Köln am letzten Freitag ihren vorläufigen Höhepunkt fanden, ist noch nicht klar, wie es ab dem Sommer 2024 mit Justin Njinmah weitergeht.

Sein Kontrakt an der Weser läuft dann nämlich aus, einen neuen Vertrag hat der Angreifer noch nicht in der Tasche. Klar ist mittlerweile aber immerhin, dass die Werder-Bosse mit Njinmah weiterarbeiten wollen.

"Justin Njinmah hat sich super entwickelt. Wir sehen ihn auch in Zukunft bei uns", wurde Lizenzspieler-Leiter Clemens Fritz zuletzt in der "Sport Bild" zitiert. Konkrete Vertragsgespräche sollen "in den kommenden Wochen" geführt werden.

Zum anderen hat sich der Spieler selbst noch nicht entscheiden, für welche Nationalmannschaft er auflaufen würde, sollte er eine offizielle Einladung zu einem A-Länderspiel bekommen.

Njinmah könnte für Deutschland und Nigeria spielen

Justin Njinmah ist in Hamburg geboren und besitzt folglich die deutsche Staatsbürgerschaft. Allerdings hat er auch einen nigerianischen Pass, könnte also theoretisch auch für die "Super Eagles" spielen, sollte er eine Einladung erhalten.

Da Njinmah keinerlei Erfahrungen in etwaigen Junioren-Auswahlen mitbringt, ist über eine wahrscheinliche Tendenz bei dem 23-Jährigen noch nicht allzu viel bekannt. Im Falle des Falles soll er den deutschen Verband aber präferieren, heißt es.

DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig stieß die Tor für Njinmah zur deutschen Nationalmannschaft zumindest schon einmal weit auf, indem er zur "Sport Bild" sagte: "Uns ist nicht verborgen geblieben, dass Justin Njinmah eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Der Spieler ist im erweiterten Blickfeld von uns."

Laut dem Fachmagazin soll sich aber längst auch der nigerianische Fußballverband mit dem Werder-Star befasst haben.