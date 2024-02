Nächster VfB-Star drängt zu Nagelsmann

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Atakan Karazor spielt mit dem VfB eine Bilderbuchsaison

Der VfB Stuttgart spielt eine Saison, die zum Träumen einlädt. Mittelfeldabräumer Atakan Karazor träumt von einer Einladung zur deutschen Nationalmannschaft. Konkurrenz könnte es aber aus der Türkei geben.

Der VfB Stuttgart erstaunt und verzückt die Bundesliga. Kein Wunder also, dass immer mehr Namen des Traditionsklubs im Dunstkreis des DFB-Teams kursieren.

Flügelflitzer und Dribbelkönig Chris Führich wurde schon nominiert, Goalgetter Deniz Undav darf davon ausgehen, dass er im März erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den DFB-Kader berufen wird. Darüber hinaus werden auch Stuttgarts Abwehrboss Waldemar Anton und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt immer öfter als Kandidaten genannt.

Auch die Türkei hat wohl Interesse an Karazor

Nun meldet sich in Atakan Karazor der nächste Star der Schwaben, der gerne in die deutsche Nationalelf möchte. Allerdings drängt die Zeit, denn auch der türkische Verband ist offenbar heiß auf den türkischstämmigen Bundesliga-Profi.

Laut "Bild" hat es zwischen dem Spieler und Hamit Altintop, der im Vorstand des türkischen Verbandes ist, schon erste Gespräche gegeben.

Bislang hat der Mittelfeldspieler, der unter Sebastian Hoeneß in Stuttgart eine Schlüsselrolle ausfüllt, noch keine Entscheidung gefällt. Karazor ist in Essen geboren und aufgewachsen, ist also für beide Verbände spielberechtigt.

"Natürlich habe ich wie jeder Fußballer den Traum, eines Tages für eine Nationalmannschaft zu spielen und auch an den großen Turnieren teilzunehmen", sagte Karazor der "Bild". "Meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Alles, was ich dafür tun kann, um eine Einladung zu erhalten, ist beim VfB jeden Tag Gas zu geben und mit der Mannschaft weiter so erfolgreich zu sein", so der 27-Jährige weiter. Für diesen Traum arbeite er hart und hoffe drauf, "dass es vielleicht sogar noch vor der EM eine Einladung geben wird".

Klar ist: Einen Abräumer wie Karazor im defensiven Mittelfeld könnte sicher auch Nagelsmann gebrauchen. Die nächste Möglichkeit gibt es Ende März, wenn Deutschland auf Frankreich und die Niederlande trifft.