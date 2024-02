Hamann: Alonso-Wechsel zu Bayern "fast ausgeschlossen"

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Xabi Alonso rangiert mit Bayer Leverkusen klar an der Tabellenspitze

Xabi Alonso ist der große Erfolgsgarant bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Unter dem Spanier wurde die Werkself vom Abstiegskandidaten zum Meisterschaftsanwärter, führt die Tabelle aktuell mit satten acht Punkten Vorsprung an. Derweil wird über die sportliche Zukunft des Startrainers über den Sommer hinaus weiter fleißig spekuliert.

FC Bayern, Real Madrid, FC Liverpool: Xabi Alonso scheinen derzeit alle Türen offen zu stehen. Aber auch die Möglichkeit, bei Bayer Leverkusen noch mindestens ein weiteres Jahr zu verbleiben und seine erfolgreiche Arbeit bei den Rheinländern fortzusetzen, besteht noch immer.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, der mit Alonso gemeinsam zwischen 2004 und 2006 beim FC Liverpool spielte, hält einen Verbleib in Leverkusen längst nicht mehr für allzu unwahrscheinlich, wie er am Sonntag bei "Sky" ausführte.

"Ich halte es für sehr gut möglich, dass er noch ein Jahr bleibt", meinte Hamann über die offene Alonso-Frage bei Bayer Leverkusen. Um in der heißen Phase des Bundesliga-Meisterrennens möglichst viel Ruhe im Verein zu haben, geht der TV-Experte davon aus, dass Alonso und die Werks "in den nächsten zwei bis vier Wochen" eine Entscheidung darüber treffen werden, ob die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison bestehen bleibt.

Hamann sieht Leverkusen mit Alonso als Meisterfavorit

"Ich glaube, dass wenn er bleibt, dass die Mannschaft mehr oder weniger so zusammenbleibt, wie sie jetzt ist. Dass ein Frimpong, ein Boniface oder ein Wirtz noch ein Jahr warten, um zu wechseln. Diese Möglichkeit wird er sich glaube ich nicht entgehen lassen. [...] Wenn er da bleiben sollte und die Mannschaft zusammenhält, ist er für mich nächstes Jahr Favorit auf den Titel. Und ich glaube, dass sie in der Champions League eine Riesenrolle spielen können", gab Hamann seine weitere Einschätzung bezüglich des 42-jährigen Spaniers ab.

Eines glaubt Hamann derweil übrigens nicht mehr: Dass Xabi Alonso in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln könnte, wo er von 2014 bis 2017 bereits als aktiver Spieler unter Vertrag stand: "Bayern halte ich im Moment für fast ausgeschlossen."

Tuchel beim FC Bayern: "Unheimlich schwer"

Auch zur Personalie Thomas Tuchel äußerte sich Hamann am Sonntagabend in der TV-Sendung "Sky 90". Für ihn birgt die derzeitige Konstellation beim FC Bayern für Tuchel ein besonderes Risiko.

Der FC Bayern und Tuchel hatten in dieser Woche ihre gemeinsame Entscheidung an die Öffentlichkeit kommuniziert, die Zusammenarbeit nach Saisonende zu beenden.

"Ich glaube, dass es unheimlich schwer ist. Ich sehe das für ihn (Thomas Tuchel, Anm. d. Red.) problematisch, weil er meiner Meinung nach in dieser Konstellation kaum gewinnen kann", prognostizierte der 50-Jährige dem aktuellen Bayern-Cheftrainer einen ungemütlichen weiteren Saisonverlauf.