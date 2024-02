Nächster Superrekord für Kane

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Harry Kane war gegen RB Leipzig wieder ganz der Alte

"What a difference a game makes" - nach einem Formtief ist Bayerns Starstürmer Harry Kane beim wichtigen 2:1-Heimsieg über RB Leipzig wieder zu alter Form aufgelaufen. Und einen Bundesliga-Rekord gab's für den Engländer obendrauf.

Mit seinen zwei Toren gegen die Leipziger beendete Harry Kane die Niederlagen-Serie des FC Bayern und seine eigene Schwächephase. Okay, beim 2:3 in Bochum hatte er kurz vor Schluss zwar auch getroffen, dafür aber mehrere Großchancen liegenlassen und so einen Anteil am bitteren Punkteverlust gehabt.

Zuhause gegen Leipzig tat Kane dann das, was man von ihm erwartet: Wenn er den Ball bekam, machte er ihn rein, sicherte mit einem Doppelpack den Sieg und wahrte Bayerns Mini-Restchance auf die Meisterschale. Von sport.de gab's dafür die Note 1.

Freuen darf sich Kane zudem über einen Bundesliga-Rekord. Der 30-Jährige hat nach dem 23. Spieltag nun schon 33 Scorer-Punkte auf seinem Konto: 27 Tore und sechs Vorlagen. Seitdem die Assists erfasst werden, kam noch kein Spieler in seiner ersten Bundesliga-Saison auf so viele Scorer-Punkte.

Bisher teilte sich Kane die Bestmarke noch Frankfurts Randal Kolo Muani, der in der Vorsaison 15 Tore und 16 Assists schaffte, und mit keinem geringeren als Luca Toni: Der "Ohrschrauber" aus der Toskana war in seiner Premieren-Saison für die Bayern 24/7 im Strafraum unterwegs.

FC Bayern: Harry Kane droht böses Schicksal

Kane war im Sommer für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt und kann in seiner ersten Bundesliga-Saison direkt Historisches schaffen: Schießt er in den verbleibenden elf Spielen 15 Tore, hätte er den Torrekord von Robert Lewandowski (41) aus der Saison 2020/21 geknackt.

Dem Briten blüht aber auch ein unschönes Schicksal: Er könnte ausgerechnet der Bayern-Elf angehören, die zum ersten Mal seit 2012 keinen Titel holt. Der Kane-Horror würde weitergehen: Auf Klub-Ebene hat der Weltklasse-Stürmer noch keinen Titel gewonnen.