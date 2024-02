Vor Bayern-Duell: Lazio-Coach ätzt gegen eigenen Klub

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Maurizio Sarri ist Cheftrainer bei Lazio Rom

Lazio Rom hat sich im Achtelfinale der Champions League in eine komfortable Ausgangsposition gebracht, hat das Hinspiel gegen den FC Bayern vor heimischer Kulisse mit 1:0 gewonnen. Bevor es in der kommenden Woche am 5. März in das entscheidende Rückspiel in der Münchner Allianz Arena (ab 21:00 Uhr) gehen wird, herrscht bei den Italienern allerdings dicke Luft.

In der Serie A läuft es nämlich seit einigen Wochen mächtig unrund bei Lazio. Der Hauptstadtklub zeigt immer wieder sehr schwankende Leistungen, hat in diesem Monat bereits drei Niederlagen kassiert.

Nach der jüngsten Niederlage bei der AC Florenz am vergangenen Montagabend (1:2) platzte Cheftrainer Maurizio Sarri jetzt der Kragen.

Im Anschluss an die Partie, nach der die Fiorentina wieder an den Römern in der Tabelle vorbeizog und jetzt Siebter ist, prangerte Sarri der Personalpolitik bei Lazio offen an: "Wenn ich nach Spieler A fragte, ließen sie mich zwischen C und D entscheiden", so Sarri.

"Es war nicht ich, der auf dem Transfermarkt entschieden hat." Jetzt sei es an der Zeit, dass "jeder seine Verantwortung übernimmt". Denn die Mannschaft sei nicht ausreichend besetzt, um in allen Wettbewerben mitzuspielen, stellte der 65-Jährige fest.

Lazio mit großem Rückstand auf die CL-Ränge in Italien

In der Serie A droht Lazio Rom ein empfindlicher Rückschritt, nachdem im vergangenen Jahr noch sensationell die Vize-Meisterschaft bejubelt wurde. Tabellenplatz acht würde das Verpassen der Qualifikation für den Europapokal bedeuten, das klar formulierte Saisonziel der Römer.

Der Rückstand auf einen Champions-League-Platz beträgt bereits acht Punkte. Dafür zogen die Römer im Pokal ins Halbfinale ein.

In der Königsklasse gilt das Team trotz des 1:0-Hinspielsiegs gegen den FC Bayern auch weiterhin nur als Underdog für das Rückspiel in München in einer Woche. Das bislang einzige Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Bayern hatte Lazio Rom im März 2021 mit 1:2 verloren.