Tel-Entscheidung beim FC Bayern besiegelt?

IMAGO/Markus Fischer

Beim FC Bayern zumeist Joker: Mathys Tel

Mathys Tel wartet beim FC Bayern auf einen Stammplatz. Ein Abschied aus München ist aber auch dank eines jüngsten Berater-Treffens aktuell wohl kein Thema.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, will Tel beim FC Bayern bleiben und in Zukunft eine wichtige Rolle beim deutschen Rekordmeister einnehmen.

Die Münchner wollen den 18-Jährigen wohl behalten. Laut dem italienischen Journalisten ist es am Montag zu einem Treffen zwischen Tels Berater Gadiri Camara sowie Bayerns Sportdirektor Christoph Freund gekommen. Die Zusammenkunft sei demzufolge "sehr positiv" verlaufen.

Der FC Bayern soll Tel klargemacht haben, in Zukunft auf ihn bauen zu wollen. Ein Verbleib des Offensivspielers sei "eine der Prioritäten" an der Säbener Straße, so Romano.

Tel war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes in die Fußball-Bundesliga gewechselt. Seitdem kommt der Franzose zumeist als Joker zum Zug. In den vergangenen Wochen konnte Tel jedoch nicht an seine starken Vorstellungen vom Saisonbeginn anknüpfen, als er regelmäßig Torbeteiligungen verbuchte.

Verlängert Mathys Tel beim FC Bayern?

Zuletzt wurde sogar über einen Wechsel von Wechsel spekuliert. Transfer-Reporter Ekrem Konur nannte Manchester United und den FC Arsenal aus der englischen Premier League sowie Frankreichs Branchenprimus Paris Saint-Germain als angebliche Interessenten.

Tel und der FC Bayern wollen ihre Zusammenarbeit aber angeblich fortsetzen. Laut Romano ist es übrigens nicht ausgeschlossen, dass der Junioren-Nationalspieler einen neuen Vertrag an der Säbener Straße erhält. Tels aktuelles Arbeitspapier beim FC Bayern läuft noch bis 2027.

Lothar Matthäus bescheinigte dem Angreifer zuletzt die "Bayern-München-DNA". Der TV-Experte forderte gegenüber der "Abendzeitung" mehr Einsatzzeit für Tel. "Er möchte ja nicht immer nur Joker sein", sagte der Rekord-Nationalspieler.