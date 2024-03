Tuchel übt deutliche Kritik an Bayern-Stars

IMAGO/Joeran Steinsiek

Der FC Bayern muss durch das 2:2 gegen den SC Freiburg den nächsten Rückschlag im Titelrennen der Fußball-Bundesliga verkraften. Cheftrainer Thomas Tuchel war mit der ersten Halbzeit am Freitagabend überhaupt nicht einverstanden.

Er habe "keine Erklärung" für die schwache Anfangsphase seiner Mannschaft, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Der FC Bayern war im Duell mit dem SC Freiburg bereits in der 12. Minute in Rückstand geraten. "Wir haben in der gleichen Grundordnung gespielt, die gleichen Dinge eingefordert", erklärte er. "Aber der Unterschied in der Körpersprache und der Verbissenheit zwischen erster und zweiter Halbzeit war eklatant", kritisierte Tuchel. Er und seine Mannschaft hätten froh sein können, dass es nach der ersten halben Stunde nur 0:1 stand.

Mathys Tel brachte den FC Bayern dann durch seinen Treffer in der 35. Minute zurück in die Partie. "Die zweite Halbzeit war dann gut, komplett anderes Leben drin", befand Tuchel. Jeder seiner Spieler habe "in seiner Position deutlich disziplinierter" agiert, führte der 50-Jährige aus.

FC Bayern dreht das Spiel - und kassiert den Ausgleich

Dass Jamal Musiala den FC Bayern in der 75. Minute in Führung brachte, sei "verdient" gewesen, so Tuchel. Der Bayern-Coach beklagte gleichzeitig ausgelassene Chancen seiner Mannschaft. Der SC Freiburg bestrafte dies und sicherte sich dank des Treffers von Lucas Höler in der Schlussphase (87.) noch einen Punkt.

"Dann ist es ein langer Einwurf, der uns einfach nochmal um den verdienten Lohn bringt, könnte man sagen. Auf der anderen Seite haben wir in der ersten Halbzeit auch so viel vermissen lassen, dass wir es vielleicht nicht erwarten können", resümierte Tuchel.

Der FC Bayern droht durch das Unentschieden in der Tabelle weiter den Anschluss an Bayer Leverkusen zu verlieren. Gewinnt der Spitzenreiter am Sonntag (15:30 Uhr) im Derby beim 1. FC Köln, würde der Rückstand schon zehn Zähler betragen.