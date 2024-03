VfB verpflichtet Leihspieler fest

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Anthony Rouault (links neben Maskottchen Fritzle) ist jetzt fest beim VfB

Beim VfB Stuttgart steht ein weiterer Leistungsträger nun langfristig unter Vertrag. Der bisherige Leihspieler Anthony Rouault bleibt beim Überraschungsteam der Bundesliga. Ausschlaggebend hierfür war eine Kaufplicht-Klausel im Vertrag.

Anthony Rouault kam im vergangenen Sommer per Leihe vom FC Toulouse an den Neckar. Seit wenigen Tagen steht fest: Der Franzose bleibt dem VfB Stuttgart weiter erhalten. Da die Schwaben nach dem eigenen Sieg in Wolfsburg und der Niederlage des 1. FC Köln auch rein rechnerisch nicht mehr absteigen können bzw. auf dem Relegationsplatz landen können, wird eine Kauf-Klausel im Vertrag des 22-Jährigen aktiviert.

Die Leihe wird demnach automatisch in einen festen Vertrag beim Bundesligisten umgewandelt. Das berichtet die "Bild". Demnach muss Stuttgart nun drei Millionen Euro nach Toulouse überweisen.

Anthony Rouault spielt beim VfB Stuttgart eine wichtige Rolle

Auf diesen Mechanismus hatten sich die beiden Klubs schon beim Deal im Sommer, der am Deadline Day über die Bühne gegangen war, geeinigt.

In der laufenden Bundesliga-Saison kommt Rouault auf 17 Liga-Einsätze, neun Mal durfte er von Beginn an spielen. Der Abwehrmann erzielte bisher zwei Assists. Durch seine abgeklärte Spielweise hat er sich in Stuttgart schnell etabliert. Seit dem Ausfall von Defensivkollege Dan-Axel Zagadou ist die Rolle von Rouault im Team noch wichtiger geworden. Der Franzose kann sowohl zentral, als auch auf der rechten Seite spielen.

Im Spiel gegen den SC Freiburg hatte sich der Innenverteidiger das Nasenbein gebrochen, spielt momentan mit einer Gesichtsmaske.

Der VfB Stuttgart steht mit 50 Punkten überraschend auf dem 3. Rang der Bundesliga-Tabelle und darf von der Champions League träumen. Die Punkteausbeute ist die beste der Vereinsgeschichte, sogar in den drei Meistersaisons hatte der VfB nach 24 Spieltagen noch nie 50 Punkte.