Neuer Plan des FC Bayern mit Tel enthüllt

Mathys Tel steh beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag

Nach einem Gesprächstermin mit seinem Berater ist ein Abgang von Mathys Tel beim FC Bayern vom Tisch. Mehr noch: Dem französischen U21-Nationalspieler winkt nun angeblich sogar ein neuer Vertrag in München.

Ein solches Szenario sei bei dem Geheimtreffen ebenfalls angesprochen worden, berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano bei X (vormals Twitter). Konkrete Gespräche darüber soll es allerdings erst in den kommenden Monaten geben, so der bestens vernetzte Reporter weiter.

Die Angelegenheit sei nicht dringlich, heißt es, auf der Prioritätenliste des FC Bayern stünden Personalien wie Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Joshua Kimmich weiter oben als Tel.

Dennoch unterstreicht die Absichtserklärung des FC Bayern, welche zentrale Rolle der Publikumsliebling in den sportlichen Planungen der nächsten Jahre einnimmt.

Etwaige Wechselabsichten soll der 18-Jährige inzwischen ad acta gelegt haben. Die Trennung von Thomas Tuchel, der ihm in den zurückliegenden Monaten wenig Einsatzzeiten einräumte, soll Tel goutieren. Unter dem neuen Trainer will er sich mehr in den Fokus spielen.

FC Bayern will Spieler wie Mathys Tel "fördern"

Der neue Sportvorstand Max Eberl schrieb sich gleich bei seiner Antritts-PK auf die Fahnen, die Entwicklung von Spielern wie Tel "fördern" zu wollen. "Wir brauchen Stars, aber wir brauchen auch genau solche Spieler", erklärte der 50-Jährige, auch der neue Übungsleiter solle zu dieser Philosophie passen.

Tel hatte zuletzt beim 2:2 in Freiburg seinen ersten Startelfeinsatz 2023/2024 in der Bundesliga absolviert. Das zwischenzeitliche 1:1 für den FC Bayern erzielte er per Traumtor.

2022 hatte der deutsche Rekordmeister satte 20 Millionen Euro für Tel an seinen Ex-Klub Stade Rennes überwiesen. Inzwischen wird sein Marktwert sogar auf 50 Millionen Euro taxiert.