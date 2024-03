Trainer des FC Bayern winkt Beförderung

IMAGO/Avanti/Ralf Poller

René Maric kam im vergangenen November zum FC Bayern

Fußball-Bundesligist FC Bayern steht vor einem Umbau auf gleich mehreren Ebenen. Nicht nur auf der Trainerbank der Profis wird sich im Sommer etwas ändern, sondern auch im Unterbau.

René Maric, dem neuen U19-Trainer des FC Bayern, winkt nach Informationen der "Sport Bild" bald schon eine Beförderung. Der 31-Jährige soll künftig die Leitung der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters übernehmen, die aktuell in der Regionalliga spielt und von Holger Seitz betreut wird.

Der Österreicher ist ehemaliger Assistent von Bundesliga-Coach Marco Rose, gemeinsam arbeiteten sie bei RB Salzburg, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Im vergangenen November folgte er dann den Lockrufen von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, um zunächst die neu geschaffene Position "Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie" am Campus zu übernehmen.

Als sich die Münchner im Februar dazu entschlossen, Michael Hartmann als U19-Trainer von seinen Aufgaben zu entbinden, wurde René Maric kurzerhand als dessen Nachfolger installiert. Seither arbeitet er beim FC Bayern also in einer Doppelfunktion.

FC Bayern sucht den nächsten Musiala

Wie es für Holger Seitz beim FC Bayern im Falle einer Beförderung des Trainertalents weiter geht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Der 49-Jährige arbeitet beim deutschen Rekordmeister aber schon seit der Saison 2015/16 in unterschiedlichen Positionen, unter anderem als Campus-Leiter.

Gemeinsam mit dem jetzigen Campus-Chef Jochen Sauer ist FCB-Sportdirektor Christoph Freund seit seinem Amtsantritt im vergangenen September sehr bemüht, die Nachwuchsarbeit im Klub zu verbessern. Künftig soll mehr in die Ausbildung junger Talente investiert werden, als Vorbilder gelten etwa Jamal Musiala, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic.

Ein Mittel sind Leih-Arrangements, um Spielpraxis zu gewährleisten. "Wir sind bestrebt, unseren Talenten so früh wie möglich einen Karriereweg aufzuzeigen, auf dem auch Leihen eine wichtige Rolle spielen können – so wie aktuell z. B. bei Malik Tillman, Gabriel Vidovic, Arijon Ibrahimovic, Paul Wanner und Frans Krätzig", wird Sauer in der "Sport Bild" zitiert: "Sie alle hatten bereits Einsätze bei unseren Profs und gehen nun bei Leihvereinen die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung."