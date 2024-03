FC Bayern hat Tel-Entscheidung wohl getroffen

IMAGO/Revierfoto

Mathys Tel will sich beim FC Bayern durchsetzen

Der FC Bayern stattet Edel-Juwel Mathy Tel offenbar mit einem neuen Vertrag aus. Der junge Franzose soll ein neues Arbeitspapier bis 2029 erhalten.

Das berichtet die französische Zeitung "L'Equipe". Vor allem das starke Interesse von Premier-League-Klubs wie dem FC Liverpool und Manchester United soll die Bayern veranlasst haben, den 18-Jährigen langfristig zu binden. Der bisherige Vertrag von Tel lief bis 2027.

Auch "Sky" und "Bild" bestätigen entsprechende Info. Das letzte Gespräch für den Vertragsabschluss soll am Mittwochen steigen. Die Unterschrift könnte demnach noch am selben Tag erfolgen.

Nach "L'Equipe"-Infos wollte der Offensivmann den Klub gar nicht verlassen, auch nicht als Leihspieler. Der Angreifer fühle sich in München wohl und möchte sich unbedingt beim deutschen Rekordmeister durchsetzen.

Eberl will Tel fördern

Ein möglicher Wechsel sei schon nach einem Treffen zwischen Berater und Klubbossen vor wenigen Tagen vom Tisch gewesen. Nun soll man sich auf das langfristige Engagement geeinigt haben.

Die Trennung von Trainer Thomas Tuchel, der ihm in den zurückliegenden Monaten wenig Einsatzzeiten einräumte, soll Tel goutieren, hieß es zuletzt. Unter dem neuen Trainer will er sich mehr in den Fokus spielen.

Der neue FCB-Sportvorstand Max Eberl schrieb sich gleich bei seiner Antritts-PK auf die Fahnen, die Entwicklung von Spielern wie Tel "fördern" zu wollen. "Wir brauchen Stars, aber wir brauchen auch genau solche Spieler", erklärte der 50-Jährige, auch der neue Übungsleiter solle zu dieser Philosophie passen.

Tel hatte zuletzt beim 2:2 in Freiburg seinen ersten Startelfeinsatz 2023/2024 in der Bundesliga absolviert. Das zwischenzeitliche 1:1 für den FC Bayern erzielte er per Traumtor.

Tel hat die Bayern-DNA

2022 hatte der deutsche Rekordmeister satte 20 Millionen Euro für Tel an seinen Ex-Klub Stade Rennes überwiesen. Inzwischen wird sein Marktwert sogar auf 50 Millionen Euro taxiert.

Lothar Matthäus bescheinigte dem Angreifer zuletzt die "Bayern-München-DNA". Der TV-Experte forderte gegenüber der "Abendzeitung" mehr Einsatzzeit für Tel. "Er möchte ja nicht immer nur Joker sein", sagte der Rekord-Nationalspieler.