Verletzungsschock: Top-Talent fehlt FC Bayern vorerst

IMAGO

Fehlt dem FC Bayern vorerst: Emirhan Demircan

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Die U19 des deutschen Rekordmeisters muss vorerst auf Sturmtalent Emirhan Demircan verzichten.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, zog sich der 19-Jährige am Wochenende beim Stadtderby gegen 1860 München (2:3) eine Oberschenkelverletzung zu. Eine Untersuchung am Vortag brachte die bittere Diagnose.

Linksaußen Demircan zählt bei Bayerns A-Junioren zu den großen Hoffnungsträgern. In dieser Saison kam der gebürtige Münchner bislang in 19 Begegnungen (acht Tore, zwei Vorlagen) zum Einsatz.

Der türkische U19-Nationalspieler verpasst damit auch das Youth League-Viertelfinale gegen Olympiakos Piräus am kommenden Dienstag. Beim 3:2-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam in der vorigen Runde hatte er den dritten Treffer erzielt.

2017 war Demircan aus dem Nachwuchs der Münchner Löwen zum Erzrivalen gewechselt. Sein aktueller Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2025 gültig.

FC Bayern hat mit Emirhan Demircan Großes vor

In den Zukunftsplänen des FC Bayern spielt Demircan eine wichtige Rolle. Der Klub will künftig wieder vermehrt auf Top-Talente vom eigenen Campus setzen, auch deshalb wurde Experte Christoph Freund als Sportdirektor von RB Salzburg geholt.

Vor knapp einem Jahr hatte der Verein zuletzt mit Demircan verlängert. Er freue sich, dass ein "echtes Eigengewächs" erhalten bleibe, betonte Campus-Leiter Halil Altintop damals. Der Angreifer solle in München die "nächsten Entwicklungsschritte machen".

Auf dem Weg zu den Profis muss er nun jedoch eine Zwangspause einlegen. Wie lange Demircan voraussichtlich ausfallen wird, kommentierte der FC Bayern nicht.

Als Vorbild könnte Demircan der ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt geborene Aleksandar Pavlovic dienen.

Der 19-Jährige ist DIE Entdeckung der Saison beim Rekordmeister, am Dienstagabend lieferte der defensive Mittelfeldmann im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom (3:0) eine herausragende Performance.

Schon jetzt wird Pavlovic als Kandidat für die deutsche A-Nationalmannschaft gehandelt.