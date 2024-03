Offiziell! FC Bayern verkündet Tel-Coup

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mathys Tel hat beim FC Bayern verlängert

Der FC Bayern hat Nägel mit Köpfen gemacht und frühzeitig mit einem Toptalent verlängert: Angreifer Mathys Tel steht nun bis Ende Juni 2029 bei den Münchnern unter Vertrag. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mit.

Mathys Tel, der in der laufenden Saison sieben Tore und vier Vorlagen in 31 Pflichtspielen für den FC Bayern beisteuern konnte, hat seinen ursprünglich bis Sommer 2027 datierten Vertrag um zwei weitere Jahre bis Ende Juni 2029 verlängert.

"Diese Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel. Ich habe beim FC Bayern schon viel gelernt – auf und außerhalb des Platzes. München ist für mich und meine Familie ein Zuhause geworden, und auch die Fans sind sehr wichtig für mich: Ohne sie kann ich nicht der Spieler sein, der ich bin", begründete der französische U21-Nationalspieler seine Entscheidung in einer offiziellen Mitteilung des Klubs auf "fcbayern.com".

Und weiter: "Wenn du für den FC Bayern spielst, willst du immer alle Titel gewinnen, ich möchte Tore schießen und vorbereiten, spiele mit Herz und Energie für den FC Bayern und gebe alles für diesen Club und seine Fans."

Es ist die erste Personalentscheidung, die in die Verantwortung des neuen Sportvorstandes Max Eberl fällt. Eberl hatte den zuvor vakanten Posten in München offiziell am 1. März angetreten und früh betont, dass Tel in seinen Planungen eine gewichtige Rolle spiele.

"Er wird viele Ausrufezeichen setzen – hier, beim FC Bayern"

"Wir freuen uns sehr, dass Mathys Tel seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert hat. Er ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft, mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern schon jetzt in unserem Kader", betonte Eberl am Mittwoch. "Mathys kam als junger Spieler nach München und hat mit seinen 18 Jahren schon wichtige Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt. Er wird viele Ausrufezeichen setzen – hier, beim FC Bayern."

Neben Eberl kommt auch Sportdirektor Christoph Freund zu Wort: "Spieler wie Mathys Tel wünscht sich jeder Club: jung, extrem talentiert, hungrig und lernwillig. Diese Selbstverständlichkeit, wie er mit seinen 18 Jahren bereits auf diesem Niveau spielt, ist etwas Besonderes. Wir wollen die richtige Mischung in unserem Kader, und hier spielt Mathys eine wichtige Rolle. Er weiß, wie der FC Bayern tickt, er fühlt sich wohl und zuhause – jetzt gehen wir gemeinsam die nächsten Schritte und freuen uns auf die kommenden Jahre mit ihm", spart auch Freund nicht mit lobenden Worten.

Tel wechselte im Sommer 2022 von Stade Rennes zu den Münchnern, die damals satte 20 Millionen Euro nach Frankreich überwiesen. Trotz seines jungen Alters bewies Tel schnell, dass er eine echte Verstärkung ist.

Zuletzt wurde vor allem den Klubs aus der englischen Premier League nachgesagt, ein Auge auf den Offensivspieler geworfen zu haben. Tels vorzeitige Verlängerung dürfte die Spekulationen (vorerst) zum Erliegen bringen.