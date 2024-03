BVB-Shootingstar von Marco Reus völlig überrascht

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Routinier Reus halt Maatsen bei der Eingewöhnung

Marco Reus zählt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu den absoluten Führungsspielern - auch ohne Kapitänsbinde, die er im vergangenen Sommer abgegeben hat. Dies stellte der BVB-Star jüngst im Zuge der Verpflichtung von Shootingstar Ian Maatsen unter Beweis.

Winter-Leihgabe Ian Maatsen hat sich in Windeseile bei Borussia Dortmund eingelebt. "Ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt, das heißt: Eigentlich schon vorher, auf dem Flug nach Dortmund, habe ich ein gewisses Kribbeln gespürt, die Vorfreude darauf, für diesen Klub zu spielen. Ich hatte sofort eine sehr spezielle Verbindung zu den Spielern, auch wenn ich vorher nie mit ihnen gespielt habe", bekannte er gegenüber Klub-Medien nach seinen ersten Wochen in Schwarz-Gelb.

Der Linksverteidiger vermutet: "Vielleicht liegt es daran, dass ich von allen hier sehr gut aufgenommen wurde."

Maatsen erhielt besondere SMS von BVB-Ikone Reus

Einen Anteil daran wird auch BVB-Ikone Marco Reus haben. Zwar kannte der Niederländer aus dem Dortmunder Kader etwa schon seinen Landsmann Donyell Malen und Flügelspieler Jamie Bynoe-Gittens aus dessen vergangener Zeit in England. "Aber hier gab es noch etwas ganz Besonderes", verriet Ian Maatsen.

"Marco Reus hat mir noch vor meiner Abreise nach Dortmund eine SMS geschickt, wie sehr er sich darauf freut, mit mir zusammenzuspielen", so der 21-Jährige: "Marco Reus! Ein auf der ganzen Welt bekannter und respektierter Spieler!"

Reus spielt seit 2012 beim BVB, sein Vertrag läuft allerdings nach der Saison ab. Noch hat Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl laut eigener Aussage keine Gespräche mit dem 34-Jährigen aufgenommen, zuletzt machten Gerüchte über einen möglichen Abschied in Richtung West Ham United die Runde.

Der Flügelstürmer genießt derweil auch bei einem weiteren Winter-Neuzugang einen großen Stellenwert: Jadon Sancho. Beide verbindet eine enge Freundschaft, die in Sanchos erster Zeit beim BVB entstand.