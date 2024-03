Ex-BVB-Coach Bosz warnt Bayer vor dem FC Bayern

IMAGO/Broer van den Boom

Peter Bosz war Trainer beim BVB und Bayer Leverkusen

Vor dem Champions-League-Rückspiel mit der PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund blickt Trainer Peter Bosz auf seine Zeit beim BVB zurück - und warnt seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen vor dem FC Bayern.

Zur Saison 2017/2018 übernahm Peter Bosz Borussia Dortmund. Doch nach nur fünf Monaten setzen der Revierklub den Coach schon wieder vor die Tür.

"Ich glaube, am Ende lag es, wie immer, an den Ergebnissen. Wir haben gut angefangen, wir waren Tabellenführer für lange Zeit und dann, als wir ein paar Spiele verloren haben, war's das. Es ist meistens so im Fußball, dass der Trainer dann rausfliegt", blickte Bosz in einem Interview mit "Sport1" zurück.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse hatten sich Eindhoven und der BVB mit einem 1:1 getrennt. "Das Hinspiel hat mir nicht gefallen. Wir wollten unbedingt zu Hause gewinnen", haderte Bosz mit dem Ergebnis.

Grundsätzlich sei die Bundesliga nicht mit der niederländischen Eredivisie zu vergleichen. "In der Bundesliga gibt es mehr Mannschaften, die oben mitspielen können. Und der Unterschied zwischen dem Letzten und dem Ersten ist nicht so groß", betonte der 60-Jährige und ergänzte: "Fast jedes Spiel muss man da sein Maximum auf den Platz bringen. Und mit dieser Erfahrung und Einstellung kannst du in großen Spielen besser bestehen."

An seine Zeit als Trainer bei Bayer Leverkusen (Dezember 2018 bis März 2021) hat Bosz nur positive Erinnerungen. "Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Wir hatten zu meiner Zeit sehr viele gute Spieler, sehr gute Bedingungen und gute Menschen im Verein", schwärmte der Übungsleiter.

Warnung vor dem FC Bayern

Kein Wunder, dass Bosz seinem Ex-Klub beim Kampf um die Meisterschaft die Daumen drückt. Dennoch warnte er den Tabellenführer: "Ich weiß, dass es im Fußball sehr schnell gehen kann. Und so lange, wie die Bayern in der Bundesliga spielen, muss man vorsichtig sein."

Bosz ergänzte: "Ich gönne Leverkusen die Schale. Ich glaube auch, dass es für die Bundesliga sehr gut wäre, wenn es mal einen anderen Meister als den FC Bayern gäbe. Und trotzdem: Sie sind noch nicht am Ziel. Die Bayern sind die Bayern und das haben auch die Dortmunder vergangenes Jahr am letzten Spieltag gesehen."

In dem Interview schwärmte Bosz außerdem in den höchsten Tönen von Julian Brandt, mit dem er einst bei Bayer zusammengearbeitet hat. "Von Leverkusen hätte ich gerne noch einige bei mir. Allen voran: Julian Brandt. Mit dem habe ich ein sehr gutes Jahr in Leverkusen gehabt und super zusammengearbeitet. Leider spielt er jetzt bei Dortmund", so der Niederländer.