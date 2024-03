Matthäus lässt mit düsterer BVB-Prognose aufhorchen

IMAGO/Dave Winter/Shutterstock

Schätzt die EM-Chancen der BVB-Profis ein: Lothar Matthäus

Mit der heißen Saisonphase in der Bundesliga beginnt auch das Hauen und Stechen um die Kaderplätze in der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-EM im Sommer. Mittendrin: die Profis von Borussia Dortmund. Laut Lothar Matthäus sind die Aussichten der BVB-Kandidaten aber nicht gerade rosig.

Nur Torjäger Niclas Füllkrug werde "auf jeden Fall dabei sein", sagte der "Sky"-Experte nach dem 2:1-Zittersieg der Dortmunder bei Werder Bremen am Samstag. "Ansonsten sind bei Dortmund einige Spieler nicht mehr so im Blickfeld, wie sie es vielleicht vor vier, fünf Monaten noch waren."

Unter anderem bewerben sich mit Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle gleich drei Innenverteidiger um eine Nominierung für die anstehenden Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande sowie das EM-Ticket. Von ihnen sei "maximal einer dabei", prophezeite Matthäus, "weil andere aufgeholt haben".

Welche BVB-Spieler letztlich auf den EM-Zug aufspringen, hängt dem Weltmeister von 1990 zufolge aber auch von den kommenden Monaten ab.

"Bisher sind generell noch keine 100-prozentigen Entscheidungen im Kader getroffen worden", sagte Matthäus. "Viele Spieler haben noch die Chance und das liegt natürlich jetzt auch an den Ergebnissen in der Champions League, den Spitzenspielen in der Bundesliga - Topspiele gegen Leipzig, Stuttgart, Bayern - da kann man sich nochmal empfehlen."

Zweikampf mit RB Leipzig für den BVB?

Bundestrainer Julian Nagelsmann werde gerade in diesen Partien "natürlich genau hinschauen" beim BVB, betonte Matthäus weiter.

In Bremen sei es ein "verdienter und wichtiger Sieg" für die Schwarz-Gelben gewesen, "auch wenn man sich die Tabelle anschaut", urteilte der Ex-Profi.

Im Kampf um die Champions League werde es wohl auf einen Zweikampf gegen RB Leipzig hinauslaufen. Dabei stehe der BVB "unter Druck", konstatierte Matthäus. "Es ist eine Pflicht, unter die ersten vier zu kommen."