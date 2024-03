Neue Entwicklungen bei BVB-Flirt Camarda

IMAGO

Francesco Camarda soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Schon seit Monaten wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund immer wieder mit dem italienischen Wunderkind Francesco Camarda in Verbindung gebracht. Mittlerweile gibt es in der Personalie neue Entwicklungen.

Wie das Portal "Foot Mercato" vermeldete, soll sich der 16-Jährige bei immer mehr europäischen Spitzenvereinen ins Visier gespielt haben. So soll der BVB schon längst nicht mehr der einzige ausländische Klub sein, der sich ernsthaft für Camarda interessiert.

Laut dem Medienbericht ist auch Paris Saint-Germain auf den Mittelstürmer aufmerksam geworden, der bereits als 15-Jähriger in der Serie A für die AC Mailand debütierte. Im November 2023 wurde er beim 1:0-Heimsieg Milans gegen die AC Florenz kurz vor Schluss eingewechselt, auch eine Woche später gegen Frosinone Calcio (3:1) durfte Camarda ein paar Minuten Erstliga-Luft im Guiseppe Meazza schnuppern.

Neben dem BVB und PSG sollen außerdem noch die Premier-League-Klubs FC Arsenal, Manchester City und Tottenham Hotspur heiß auf Camarda sein, der vor allem mit seinen starken Leistungen in der U19-Auswahl von Milan auf sich aufmerksam macht. Und auch in den italienischen U-Nationalmannschaften zeigte der gebürtige Mailänder schon starke Performances.

Youngster Francesco Camarda soll langfristig bei AC Mailand unterschreiben

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, sollen aber alle interessierten Großklubs nur geringe Chancen auf eine Verpflichtung des Teenagers haben. Camarda soll vielmehr bei den Rossoneri seinen ersten Profi-Vertrag erhalten, bei der AC Mailand einen langfristigen Kontrakt bis 2027 unterschreiben.

Der derzeitige Tabellendritte aus der Serie A plant, Camarda dann weiterhin behutsam an das Profi-Niveau in Italien heranzuführen. Zu klären seien allerdings noch die finanziellen Faktoren einer möglichen Vertragsverlängerung in Mailand.