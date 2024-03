Heißes 60-Millionen-Euro-Gerücht um Eintracht Frankfurt

IMAGO/Jan Huebner

Willian Pacho (2.v.r.) könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Eintracht Frankfurts Neuzugang Willian Pacho überzeugt auf ganzer Linie. Längst klopfen Top-Klubs aus Europa an. Der SGE würde ein Wechsel des Ecuadorianers wohl eine stattliche Summe in die Kasse spülen.

Für Eintracht Frankfurt läuft es gut in der aktuellen Bundesliga-Saison. Nach 25 Spielen steht man auf dem sechsten Rang, der eine erneute Teilnahme am internationalen Geschäft bedeuten würde. Und da wollen die Frankfurter unbedingt wieder hin, nachdem man im K.o.-Runden-Playoff der Conference League an Union Saint-Gilliose scheiterte.

Nach einem Unentschieden im Hinspiel schied das Team von Trainer Dino Toppmöller mit einer 1:2-Heimniederlage denkbar knapp aus. Dass die Eintracht wieder Kurs auf Europa nimmt, daran hat einer großen Anteil: Neuzugang Willian Pacho.

In 35 Pflichtspielen stand Pacho in dieser Saison für die Eintracht auf dem Platz, bis auf das Pokalspiel in der ersten Runde bei Lokomotive Leipzig immer über 90 Minuten. Der junge Innenverteidiger, der im Sommer für neun Millionen Euro aus Antwerpen an den Main kam, ist die feste Größe in der Frankfurter Abwehr. Aber wie das bei einschlagenden Talenten so ist: Schnell strecken die großen Namen des Fußballs ihre Fühler aus.

Eintracht Frankfurt fordert 60 Millionen Euro

Laut "Sky"-Informationen könnte es Pacho im Sommer auf die Insel ziehen: Der FC Liverpool und der FC Arsenal liefern sich gerade nicht nur einen Kampf um die Meisterschaft in der Premier League, sondern demnach auch um Pacho. Dessen Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis 2028. Die Hessen würden sich einen möglichen Abgang dem Bericht zufolge gut bezahlen lassen: 60 Millionen Euro fordert die SGE angeblich.

Damit wäre Pacho die Nummer drei der teuersten Verkäufe in der Frankfurter Vereinsgeschichte. Nur Luka Jovics Abgang zu Real Madrid (63 Millionen) und Randal Kolo Muanis Wechsel vor dieser Saison zu Paris Saint-Germain (95 Millionen) würden dann in dieser Rangliste noch vor dem möglichen Pacho-Deal stehen.

Und wie man so einen Geldregen, wie ihn zum Beispiel Kolo Muani der Eintracht beschert hat, richtig einsetzt, das zeigt Willian Pacho gerade eindrucksvoll.