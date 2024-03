Dieser Bayern-Flirt verdreht Fußball-Europa den Kopf

IMAGO/Goal Sports Images

Pau Cubarsí vom FC Barcelona soll unter anderem beim FC Bayern auf dem Zetel stehen

Seit Mitte Januar legt der 17-jährige Pau Cubarsí einen Blitzstart in die Profikarriere hin. Der spanische U17-Nationalspieler ist urplötzlich zur Stammkraft in der Innenverteidigung des FC Barcelona aufgestiegen und hat sich zum Hoffnungsträger Fußball-Spaniens aufgeschwungen. Wie herausragend die Fähigkeiten des Defensiv-Youngster sind, untermauerte am Dienstag sein historisches Debüt in der Champions League. Auch beim FC Bayern dürfte man ganz genau hingeschaut haben.

Beim 3:1-Sieg gegen die SSC Neapel stand Pau Cubarsí am vergangenen Dienstagabend erstmals in seiner jungen Karriere in der europäischen Fußball-Königsklasse Champions League auf dem Rasen. Wie traumhaft sein Debüt verlaufen würde, hätte sich das Toptalent zuvor sicher nicht einmal selbst ausmalen können.

Als nach 90 Minuten die Qualifikation des FC Barcelona für das Viertelfinale besiegelt war, schallten die ohnehin lautstarken Lobeshymnen auf Pau Cubarsí endgültig unüberhörbar durch Katalonien. Mit 17 Jahren, einem Monat und 20 Tagen gerade zum jüngsten Verteidiger in der Champions-League-Geschichte des FC Barcelona aufgestiegen, grinste das Toptalent selbstbewusst in die Kameras. In den Händen nicht weniger als der von der UEFA verliehene Award "Man of the Match".

Er sei einfach nur dankbar für die Möglichkeiten, die Coach Xavi ihm gebe, erklärte Cubarsí im Interview nach der Partie bescheiden und verriet ganz nebenbei, seine Aufgabe sei es gewesen, Victor Osimhen aus dem Spiel zu nehmen. Damit dies gelinge, habe ihm der Trainer ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Dass Osimhen aktuell eine der höchstgehandelten Aktien auf dem Stürmermarkt ist - offenbar Alltag für den Youngster.

Cubarsís Stärke liegt allerdings nicht nur im direkten Duell, der Spanier glänzt vor allem mit nahezu perfekten Pässen im Spielaufbau. Gegen Napoli brachte er mehr Zuspiele an den Mann als jeder andere Akteur auf den Rasen, jüngst schwärmte Xavi: "Er verbessert den Pass, den sich der Trainer als die beste Option vorstellt."

Ein Umstand, der wohl auch seinen Mitspielern nicht entgangen ist. Außenverteidiger Joao Cancelo, der 2022/23 noch auf Leihbasis für den FC Bayern kickte, versah einen Instagram-Beitrag von Pau Cubarsí unlängst mit dem Kommentar "Franz Beckenbauer Cubarsí".

FC Bayern hat Cubarsí auf dem Schirm

Apropos FC Bayern: Laut "Mundo Deportivo" gehört der deutsche Rekordmeister zu einer Reihe äußerst prominenter Klubs, die ein Auge auf Cubarsí geworfen haben sollen. Zudem wird Manchester City, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal Interesse nachgesagt.

Zwar ist Pau Cubarsi noch langfristig bis 2026 an den FC Barcelona gebunden, soll allerdings derzeit noch eine vergleichsweise niedrige Ausstiegsklausel in Höhe von unter zehn Millionen Euro in seinem Arbeitspapier stehen haben. Eine Summe, die zu investieren wohl so mancher Klub keine Sekunde zögern würde.

Derzeit dürfte es aus Cubarsís Sicht allerdings schlicht keine guten Gründe für einen Abschied geben. Zumal Barca aus der Not eine Tugend gemacht hat und in der Stunde größter finanzieller Probleme einmal mehr unfassbar talentierte Kicker aus dem Hut gezaubert hat. Gegen Napoli waren die Blaugrana der erste Verein überhaupt, der mit zwei Spielern in der Startformation antrat, die 17 Jahre oder jünger sind.