Bericht: Hertha-Star dachte an Rückkehr zum FC Schalke 04

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Fabian Reese (l.) ist absoluter Leistungsträger bei Hertha BSC

Einen wie ihn hätte der FC Schalke 04 auch gerne in seinen Reihen: Fabian Reese liefert bei Hertha BSC eine bockstarke Saison ab und bringt es in 22 Zweitliga-Einsätzen auf bereits 14 Scorerpunkte. Wie nun bekannt wurde, dachte der Flügelspieler sogar ernsthaft über eine Rückkehr nach Gelsenkirchen nach, wo er den Sprung zum Profi-Fußballer geschafft hatte.

Zwischen 2013 und 2019 spielte Fabian Reese für den FC Schalke, durchlief unter anderem die U17- und U19-Mannschaften der Knappenschmiede. Auch alle seine bisher 13 bestrittenen Bundesliga-Spiele absolvierte er im Königsblauen Trikot, die letzten in der Saison 2019/2020.

Zu der damaligen Zeit konnte sich der Offensivspieler aber noch nicht im S04-Kader durchsetzen, wurde aufgrund der schlechten Perspektive zunächst zweimal verliehen (Karlsruher SC und SpVgg Greuter Fürth), ehe er dann zum absoluten Schnäppchenpreis von 100.000 Euro im Winter 2020 an Holstein Kiel verkauft wurde.

Bei den Störchen in seiner Kieler Heimatstadt startete Reese in der 2. Bundesliga dann so richtig durch, setzte seine tolle Entwicklung auch nach seinem Wechsel in die Hauptstadt im letzten Jahr weiter fort.

"Heute könnten wir einen Fabian Reese in der Mannschaft gebrauchen, klar", machte S04-Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah aus seiner Wertschätzung für den Außenstürmer in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" gar keinen Hehl.

Hertha BSC plant fest mit Top-Spieler Reese

"Man hat zwar immer gesehen, dass Fabi etwas draufhat, aber man muss die Frage stellen, ob Fabi diese Entwicklung auch auf Schalke so genommen hätte. Als er da war, war Schalke noch Erstligist, wir hatten andere Spielertypen. Bei Fabi war der Weg wichtig, bei ihm hat eine tolle Entwicklung stattgefunden", fügte Asamoah hinzu.

Wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt, hätte sich Reese im letzten Jahr eine Schalke-Rückkehr durchaus vorstellen können. Es gab demnach sogar schon erste Gespräche zwischen den Gelsenkirchenern und dem Berater.

Zu einer Einigung kam es allerdings nicht. Vor allem nicht, weil Hertha BSC zu dieser Zeit im Winter 2022/2023 bereits viel weiter war mit dem heute 26-Jährigen und Reese eine klare sportliche Perspektive aufzeigte.

Zurück in die Erstklassigkeit wird es für ihn mit Hertha BSC in dieser Saison wohl nicht mehr gehen, die Alte Dame rangiert nach 25 Spieltagen nur auf Platz elf der Tabelle. Bei den Berlinern soll er aber weiterhin der große Leistungsträger bleiben. Eine Rolle, die ihm einst auf Schalke nicht zugetraut worden war.