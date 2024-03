Bericht: Tuchel und Nagelsmann auf United-Shortlist

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Geht's für Thomas Tuchel vom FC Bayern zu Manchester United?

Mit dem FC Bayern, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool suchen drei Fußball-Giganten zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Spekuliert wird schon länger, dass auch Manchester United noch auf das Karussell aufspringt. Offiziell ist das zwar noch nicht, aber intern soll es schon eine Shortlist mit drei bekannten Namen geben, die Noch-Coach Erik ten Hag beerben könnten.

Wie lange darf Erik ten Hag den englischen Rekordmeister aus Manchester noch durch die sportliche Bedeutungslosigkeit schippern? Diese Frage wird auf der Insel schon lange gestellt, nachdem sich die erhoffte Entwicklung unter dem Coach nach wie vor nicht eingestellt hat.

Dem spanischen Portal "fichajes.net" zufolge wachsen auch intern die Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Niederländer. Aus diesem Grund sollen die Verantwortlichen den Markt schon nach möglichen Alternativen scannen. Drei Kandidaten wurden dabei angeblich besonders unter die Lupe genommen.

Tuchel vom FC Bayern zu Manchester United?

Auf der United-Shortlist steht demnach unter anderem Thomas Tuchel, der den FC Bayern im Sommer bekanntlich verlassen muss, laut eigener Aussage aber gerne direkt weiterarbeiten würde. Die Premier League soll sein Wunschziel sein. Laut "fichajes" ist ManUnited ein Klub, der ihn durchaus reizt.

Mit Julian Nagelsmann steht dem Bericht zufolge ein weiterer Deutscher in der engeren Auswahl. Der DFB-Coach ist nach der EM ebenfalls frei und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Erst am Donnerstag sagte er, er werde womöglich noch vor EM-Beginn einen Vertrag bei einem Klub unterschreiben, sofern das Gesamtpaket passt.

Last but not least wurde von den United-Bossen laut "fichajes" auch eine Verpflichtung vom derzeit vereinslosen Zinédine Zidane ausgelotet. Der ehemalige Weltklasse-Spieler würde ohne Zweifel wieder Glanz auf die Trainerbank des Old Trafford bringen, allerdings soll "Zizou" allen voran in seiner Heimat auf Jobsuche sein.

Sein Wunschziel ist angeblich die französische Nationalmannschaft. Aber auch Paris Saint-Germain und Olympique Marseille gelten als mögliche Anlaufstationen.

Warum Erik ten Hag in Manchester das Aus droht

Rund zwei Monate vor dem Ende der Saison hat Manchester United das so oft zitierte Minimalziel schon so gut wie verpasst. Bei acht Punkten Rückstand auf Tabellenplatz vier ist die erneute Champions-League-Qualifikation nur noch theoretisch möglich. Und selbst wenn die Premier League einen fünften Startplatz bekommen sollte, müsste sich der Rekordmeister mächtig strecken, um diesen noch zu erreichen.

Der letzte verbliebene Titel-Strohhalm ist der FA Cup. Hier steht die Mannschaft immerhin im Viertelfinale. Die dort wartende Hürde könnte aber kaum größer sein: In der Runde der letzten Acht warten Jürgen Klopp und der FC Liverpool auf das Team von Erik ten Hag. Alles andere als ein weiterer K.o. wäre da schon eine Überraschung.