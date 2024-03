Hiobsbotschaft für den FC Bayern vor BVB-Kracher

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Raphael Guerreiro (l.) fehlt dem BVB gegen den FC Bayern

Raphael Guerreiros Seuchensaison geht weiter, der Sommer-Neuzugang fehlt dem FC Bayern wohl ausgerechnet im Heimspiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (30. März, 18:30 Uhr).

Wie "Bild" berichtet, wird intern nicht davon ausgegangen, dass der Ex-BVB-Profi nach der Länderspielpause direkt wieder einsatzfähig ist.

Wegen seines beim 5:2-Sieg gegen Darmstadt 98 am Wochenende erlittenen Muskelfaserriss im linken, vorderen Oberschenkel hatte Guerreiro auch die Reise zur portugiesischen Nationalmannschaft abgesagt. Er werde stattdessen in München an seinem Comeback arbeiten, teilte der FC Bayern mit.

Guerreiro hat wie schon in seinen sieben Jahren beim BVB auch jetzt beim deutschen Rekordmeister immer wieder mit muskulären Blessuren zu kämpfen.

Ein Muskelbündelriss in der rechten Wade setzte ihn zu Saisonbeginn mehr als zwei Monate außer Gefecht. Anfang Oktober erlitt Guerreiro dann einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel, der ihn erneut für knapp vier Wochen an der Ausübung seines Berufs hinderte. Somit kommt der 30-Jährige erst auf 21 Pflichtspiele (zwei Treffer, eine Vorlage) im Trikot des FC Bayern.

FC Bayern: Harry Kane ebenfalls verletzt

Auch Torjäger Harry Kane überstand die Partie gegen Darmstadt nicht unbeschadet. Er erlitt laut Vereinsangaben bei einer Kollision mit dem Torpfosten eine nicht näher definierte "Verletzung am linken Sprunggelenk".

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft werde in der Länderspielpause dennoch zu den Three Lions reisen und "in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern von den Teamärzten behandelt". Wie lange er ausfällt, blieb offen.

Entwarnung gab es dagegen bei DFB-Debütant Aleksandar Pavlovic. Er hatte sich bei einem Zusammenprall eine dicke Schwellung am Auge zugezogen, reist aber dennoch zur Nationalmannschaft und dürfte damit auch gegen den BVB definitiv zur Verfügung stehen.