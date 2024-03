Musiala wieder Unterschiedspieler: "Sprüht vor Freude"

IMAGO/Peter Hartenfelser

Jamal Musiala zeigt sich derzeit sehr formstark

Mit seinem dritten Doppelpack der laufenden Saison ballerte sich Jamal Musiala beim 5:2-Auswärtssieg seines FC Bayern beim SV Darmstadt einmal mehr zum Spieler des Spiels. Der 21-Jährige ist auf dem besten Wege, seine absolute Topform wiederzufinden.

In den letzten drei Bundesliga-Partien ragte Musiala bei seinen Münchnern jeweils heraus. Insgesamt sieben Scorerpunkte (vier Tore und drei Assists) sammelte der Kreativspieler in den Partien gegen Freiburg, Mainz und Darmstadt und wirkte dabei so befreit und entschlossen wie lange nicht mehr.

Die Klubbosse des FC Bayern kamen mit Hinblick auf Musialas Leistung am letzten Samstag regelrecht ins Schwärmen: "Er macht es sehr, sehr gut. Es ist ein Vergnügen, ihm zuzusehen, wie er den Ball am Fuß hält und auch unter Druck nicht unruhig wird", lobte ihn etwa Vereinspatron Uli Hoeneß am Sonntag gegenüber dem "kicker".

Auch Thomas Tuchel hob die Leistung des deutschen Nationalspieler gegen die Lilien hervor: "Er ist fit, die Automatismen greifen ein bisschen besser, und deshalb ist er sehr spielentscheidend für uns."

FC Bayern: Sonderlob von Neuer und Freund für Musiala

Sportdirektor Christoph Freund verwies auf die Spielfreude des Starspielers: "Er macht unglaubliche Dinge auf dem Platz und ist ein außergewöhnlicher Spieler."

Jamal Musiala bringt es mittlerweile zum zweiten Mal in seiner Karriere auf eine zweistellige Trefferanzahl in der Bundesliga, nachdem er schon in der letzten Saison zwölf Treffer markierte.

Ein Musiala in Weltklasse-Form soll dem deutschen Branchenprimus vor allem in der der Champions League weiterhelfen, wenn es im April im Viertelfinale gegen den FC Arsenal geht.

Dass der gebürtige Stuttgarter dem FC Bayern derzeit genau die entscheidenden Prozentpunkte liefern kann, befand auch Kapitän Manuel Neuer nach dem Abpfiff in Darmstadt: "Er ist ein Unterschiedsspieler, der schwer zu stoppen ist auf dem Platz."