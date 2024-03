Guirassy: Stuttgart statt Saudi-Arabien

IMAGO/Oliver Zimmermann

Serhou Guirassy ist Top-Torjäger beim VfB Stuttgart

Für die Fans des VfB Stuttgart ist es wohl eine gute Nachricht. Top-Stürmer Serhou Guirassy reist in der aktuellen Länderspielpause nicht zu seinem Nationalteam.

Stuttgart statt Saudi-Arabien. Serhou Guirassy wird sich in der laufenden Länderspielpause in Stuttgart fit halten und nicht die Reise mit dem Nationalteam Guineas antreten.

Der treffsichere Stürmer nahm am Dienstag am Mannschaftstraining der Schwaben teil.

Wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, erfolgte die Absprache zur Nicht-Reise zwischen Spieler und Verband. Sie betreffe auch weitere Nationalspieler Guineas.

Das Team kann es wohl verkraften, da aktuell keine WM-Qualispiele für 2026 anstehen, sondern ein Vorturnier für die Teilnehmer des Africa-Cups 2025. An diesem nimmt Guinea aber nicht teil. Stattdessen trifft das Team in Saudi-Arabien in zwei Testpartien auf Vanatu und Bermuda - ohne Guirassy.

Verletzung bei der letzten Nationalteamreise

Im Januar und Februar hatte Guirassy mehrere Bundesligaspiele und das DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen verpasst, weil er mit Guinea am Africa-Cup teilnahm. In der Vorbereitung auf das Turnier hatte sich der 28-Jährige leicht am Oberschenkel verletzt und musste zunächst pausieren. Eine Meldung, die bis ins Schwabenland nachhallte und für Schrecken sorgen. Nach den Reisestrapazen schlug er sich zudem mit einer Magen-Darm-Grippe herum und brauchte einige Spiele, um wieder in Top-Form zu kommen.

In der laufenden Spielzeit steht der gebürtige Franzose bei 22 Bundesliga-Toren. Aktuell zeigt er sich in glänzender Verfassung: In den vergangenen drei Spielen traf er vier Mal.

Insgesamt sind neun Profis des Bundesligisten mit ihren jeweiligen Nationalteams unterwegs. Für die DFB-Elf sind Chris Führich, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Waldemar Anton dabei. Nach dem Ausfall von Bayern-Juwel Aleksandar Pavlovic könnte eventuell noch Angelo Stiller nachnominiert werden.