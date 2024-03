Füllkrug schlechter seit Werder-Abschied? Das sagt der BVB-Star

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Niclas Füllkrug spielt seit letztem Sommer für den BVB

Als amtierender Bundesliga-Torschützenkönig wechselte Niclas Füllkrug im Sommer des letzten Jahres von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Obwohl der BVB-Stürmer in der laufenden Saison vier Tore weniger als zum Vorjahreszeitraum geschossen hat, blickt er selbst auf eine positive Entwicklung in Dortmund zurück.

Im Gespräch mit dem Fachmagazin "11Freunde" stellte Füllkrug klar, dass er sich seit seinem 15,5-Millionen-Euro-Transfer von Werder zum BVB weiterentwickelt habe - trotz weniger geschossener Tore in der Bundesliga.

"Ich finde, dass ich in dieser Saison sogar noch einen Tick besser spiele als in der vergangenen", so der 31-Jährige, der neben seinen elf bisherigen Saisontoren für die Schwarz-Gelben auch noch acht Assists geliefert hat. In der Scorerliste der Bundesliga rangiert Füllkrug damit immerhin als bester Dortmunder auf dem siebten Platz.

In der Champions League fällt die persönliche Bilanz des Mittelstürmers bislang wesentlich mauer aus, kam Füllkrug doch in acht Einsätzen in seiner ersten Königsklassen-Saison erst auf einen Treffer.

BVB-Stürmer gibt zu: "Will von den Fans gemocht werden"

Trotzdem sieht der gebürtige Hannoveraner sowohl bei sich als auch bei der Mannschaft in Gänze eine Weiterentwicklung. Die zuletzt lauter gewordene Kritik von außerhalb an seiner eigenen Arbeit sowie der von Cheftrainer Edin Terzic prallt sowieso an ihm ab, wie Füllkrug in dem Interview betonte: "Was die Medien schreiben, ist mir egal. Aber von den BVB-Fans, von denen will ich gemocht werden. Für die zerreiße ich mich jede Woche, für die spiele ich mit Schmerzen, für die spiele ich krank. Ich will von den BVB-Fans gemocht werden. Gebe ich offen zu."

Füllkrug hat bei Borussia Dortmund einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben und stand seit seinem Wechsel von Bremen ins Ruhrgebiet bis dato in jedem Bundesliga-Spiel für die Westfalen auf dem Platz.