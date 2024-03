Hitzfeld schwärmt von Kroos-Rückkehr

imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Toni Kroos scherzt mit Ottmar Hitzfeld im Jahr 2015.

Ex-Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld schwärmt von DFB-Comebacker Toni Kroos. Dass der Real-Star für die EM 2024 ins deutsche Mittelfeld zurückkehrt, hält der 75-Jährige für goldrichtig.

Toni Kroos ist einer der Hoffnungsträger für den ersehnten sportlichen Erfolg bei der Heim-EM im Sommer. Die Rückholaktion von Kroos ins DFB-Team findet Trainerlegende Ottmar Hitzfeld "positiv und richtig". Es gebe keine Alternative zu dem Mittelfeldregisseur "Er ist eine Bereicherung für jeden", sagte Hitzfeld im "Sky"-Interview.

Hitzfeld kennt Kroos noch aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern. 2007 wechselte er den damals 17-jährigen Kroos für dessen erste Bundesliga-Partie ein. Der Beginn einer steilen Karriere.

Kroos sei für ihn der perfekte Spieler. "Mit seiner Ruhe, Erfahrung, der positiven Art zu sein und zu spielen und mit so viel Erfolg muss man für Deutschland spielen. Er hat sich bei einem Verein wie Real Madrid über so viele Jahre durchgesetzt, dass es keine Frage ist, dass er der deutschen Mannschaft enorm helfen wird. Er geht nie unnötiges Risiko ein, weiß immer genau, was er macht", sagte Hitzfeld.

Eine noch offene Frage ist, wie die Mannschaft im Mittelfeld um Kroos genau aussehen wird.

Hitzfeld fordert Musiala und Wirtz neben Kroos

Hitzfeld sieht neben dem Real-Star vor allem Spieler, die ins Dribbling gehen und mit Tempo spielen können, zum Beispiel Jamal Musiala, Leroy Sané oder Florian Wirtz, die sich dann "noch viel besser entfalten" könnten. "Alle werden von ihm und seinem Spiel profitieren." Nagelsmann habe damit die einzig richtige Entscheidung getroffen, Kroos zurückzuholen.

Die Kritik an der Personalie kann Hitzfeld nicht nachvollziehen. "Es gibt überhaupt kein Risiko in dieser Rückholaktion. Diskutiert wird immer und es gibt immer Menschen, die für und andere, die gegen eine Entscheidung sind. Das gehört dazu. Für mich war es goldrichtig, Kroos wieder für Deutschland spielen zu lassen", erklärte er.

Da es sich um ein Heim-Turnier handelt, wachse der Druck aufs Team. Auch dieser Faktor spricht für Kroos. "Umso wichtiger, dass mit Toni ein Spieler dabei ist, der seit Jahren Druck bei Real hat und wie kaum ein anderer mit diesem umgehen kann, keine Angst hat und immer eine Lösung parat hat. Es ist positiv, richtig und wichtig, dass Toni Kroos zurückkehrt."