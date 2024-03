BVB-Supertalent trifft offenbar Zukunftsentscheidung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kjell Wätjen (M.) stand zuletzt bereits im Champions-League-Kader des BVB

Lange hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund um eine Vertragsverlängerung bei einem seiner Toptalente geworben, nun wurde offenbar eine Entscheidung getroffen.

Der BVB hat nach "Sport Bild"-Angaben einen Durchbruch in den Verhandlungen mit Mittelfeldspieler Kjell Wätjen erzielt. Der 18-Jährige habe sich für einen Verbleib beim Revierklub entschieden und unterschreibe zeitnah einen neuen Vertrag.

Wätjen habe den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund seine Zusage bereits mitgeteilt, das Arbeitspapier sei ausgehandelt.

Der aktuelle Fördervertrag des U19-Nachwuchsspielers ist beim BVB noch bis 2025 datiert. Zahlreiche Klubs rühren aber schon seit Jahren die Werbetrommel, um Wätjen zu verpflichten. Vor allem RB Salzburg aus Österreich soll mehrfach schon versucht haben, das Toptalent von einem Wechsel zu überzeugen.

Taktischer BVB-Kniff führt offenbar zum Erfolg

Von anderthalb Jahren sollen die Salzburger sogar schon kurz vor einer Einigung gestanden haben, die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund konnten den Youngster allerdings zu einem Verbleib bewegen. Auch diesmal habe sich der BVB mit seinen Argumenten durchgesetzt, heißt es in dem Bericht.

Zuletzt hatte Cheftrainer Edin Terzic das Eigengewächs, das als Zehnjähriger zum BVB stoß, in den Champions-League-Kader für das Achtelfinalrückspiel gegen die PSV Eindhoven berufen - ein taktischer Kniff, schätzten die "Ruhr Nachrichten" ein. Terzic habe Wätjen eine Art Vertrauensbeweis geben wollen, der sich letztlich positiv auf dessen Entscheidung über einen Verbleib in Dortmund auswirken sollte.

Bei den Schwarz-Gelben traut man Kjell Wätjen offenbar zu, in den kommenden Jahren nicht nur den Sprung zu den Profis zu schaffen, sondern sogar eine tragende Rolle in der Mannschaft übernehmen zu können. Der zentrale Mittelfeldspieler zählt in der laufenden U19-Bundesliga-Saison zu den überragenden Akteuren. "Er hat es sich durch tolle Leistungen verdient", sagte auch Terzic zuletzt zu den Kader-Nominierungen.