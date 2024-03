Schlechtes Schiri-Omen für den BVB gegen Bayern?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Harm Osmers (li.) pfeift wohl FC Bayern vs. BVB

Am Samstagabend (18:30 Uhr) steht der Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund an. Leiten wird die Partie offenbar Schiedsrichter Harm Osmers und der kam in der Vergangenheit beim BVB mit seinen Entscheidungen nicht immer gut an.

FC Bayern vs. Borussia Dortmund, Meister gegen Vizemeister: Am Samstagabend ist es wieder soweit. Um 18:30 Uhr (bei Sky und im Live-Ticker bei sport.de) rollt der Ball in der Münchner Allianz Arena.

Zwar begegnen sich die Münchner und der BVB in der aktuellen Auflage des Klassikers nicht gerade auf Augenhöhe - während die Bayern sich an letzte Meisterhoffnungen klammern, hat man den Titel in Dortmund längst abgeschrieben und konzentriert sich stattdessen auf Platz vier, um damit die Champions-League-Qualifikation zu sichern. Dennoch dürfte es einen heißen Kampf der beiden Giganten geben.

Für Ruhe und die richtigen Urteile auf dem Platz soll in dieser Partie nach Informationen von "Bild" ein Schiedsrichter aus Bremen sorgen: Harm Osmers. Der 39-Jährige pfeift seit Sommer 2016 im Oberhaus und bringt jede Menge Erfahrung mit. Allerdings verweist das Boulevard-Blatt auch auf eine äußerst umstrittene Entscheidung von Osmers, die dem BVB in der Vergangenheit sehr wehtat.

Konkret gemeint ist hier die Partie der Borussia beim 1. FC Köln Anfang Oktober 2022. Damals verlor der BVB mit 2:3 bei den Domstädtern. In diesem Spiel lag Osmers nach Ansicht vieler Beobachter falsch, als er den damaligen Kölner Ondrej Duda in der 25. Minute beim Spielstand von 0:0 nicht vom Platz stellte, nachdem dieser BVB-Profi Salih Özcan "mit beiden Beinen voraus in die Knochen gesprungen war", wie der sport.de-Live-Ticker die Szene damals beschrieb.

Dass Osmers einen Tag später im "Doppelpass" bei "Sport1" seinen Fehler nicht einräumte, sondern davon sprach, dass "auch nach Ansicht der TV-Bilder noch ein Stück weit Zweifel" habe an der von allen Seiten geforderten Roten Karte, weil Duda, "den Tritt nicht mit der letzten Heftigkeit und Brutalität" ausführte, brachte BVB-Fans und Experten noch mehr auf die Palme.

Insgesamt kann der BVB unter Osmers in der Bundesliga aber auf eine positive Bilanz zurückblicken. Wie das Portal "weltfussball.de" in seiner Datenbank aufführt, konnten die Schwarz-Gelben immerhin acht von insgesamt 13 Spielen unter Osmers' Leitung gewinnen.

Dreimal gab es ein Unentschieden, zweimal ging der BVB als Verlierer vom Platz. Die drei Remis sowie die beiden Pleiten kassierte der BVB allerdings auswärts - aufgepasst also in der Allianz Arena!