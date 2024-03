Exklusiv: Matthäus gibt Prognose zu FC Bayern vs. BVB ab

IMAGO/Joaquim Ferreira

Lothar Matthäus gibt Prognose zu FC Bayern vs. BVB ab

Lothar Matthäus hat eine klare Prognose für den Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) abgegeben. Spoiler: Dem BVB räumt der Rekord-Nationalspieler keine allzu großen Chancen ein.

"Der FC Bayern ist zuhause natürlich Favorit, die letzten Spiele waren wieder besser, stabiler, vor allem in der Offensive", sagte Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

"Bei Dortmund stottert der Motor, die Ergebnisse haben auch gestimmt, aber die Leistungen waren nicht überragend, vor allem in der Bundesliga, in der Champions League sieht es etwas anders aus. Sie haben vielleicht die Punkte in der Meisterschaft, aber die Leistung gefällt mir nicht", ergänzte der 63-Jährige.

Der BVB habe eigentlich "mehr Potenzial. Es gebe "Probleme mit Verletzungen, die Neuzugänge haben nicht gleich eingeschlagen", urteilte Matthäus. "Von daher muss man sagen, dass Bayern München im Topspiel klarer Favorit ist, vor allem auch, weil es für Dortmund in den letzten Jahren in München nicht viel zu holen gab."

Horror-Bilanz des BVB gegen den FC Bayern

Keines der letzten elf Pflichtspiele gewann der BVB gegen den FC Bayern - die längste Sieglos-Serie der Dortmunder gegen den deutschen Rekordmeister überhaupt. Auch im Hinspiel im Signal Iduna Park setzte es eine krachende 0:4-Pleite. Dayot Upamecano (4.) sowie Harry Kane (9., 72., 90.+3) erzielten die Treffer für die Münchner.

Tabellarisch gesehen steht der BVB im anstehenden Aufeinandertreffen mit dem Rivalen mehr unter Druck. Nur einen Punkt beträgt der Vorsprung der Schwarz-Gelben auf Verfolger RB Leipzig im Kampf um die Champions League. Der FC Bayern dagegen hat angesichts von zehn Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen ohnehin nur noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft. Der Abstand zum VfB Stuttgart auf Rang drei beträgt vier Punkte.