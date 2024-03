BVB verkündet doppelten Personal-Schock

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Personal-Schock für den BVB vor Kracher beim FC Bayern

Borussia Dortmund muss im Kracher beim FC Bayern am Ostersamstag (18:30 Uhr) auf gleich zwei immens wichtige Leistungsträger verzichten.

Wie erwartet, bestätigte der BVB am Freitagabend den Ausfall von Torhüter Gregor Kobel. Demnach reist auch Top-Torschütze Donyell Malen nicht mit nach München.

Kobel hatte seit Ende Januar bereits sechs der letzten zehn Pflichtspiele des BVB verpasst, zuletzt plagten ihn muskuläre Probleme. Auch der Schweizer Nationalmannschaft stand der BVB-Keeper bei den zurückliegenden Testspielen nicht zur Verfügung. Aktuell laboriert er laut Trainer Edin Terzic an Magen-Darm-Beschwerden.

Für Kobel wird gegen den FC Bayern wieder Ersatzmann Alexander Meyer zwischen den Pfosten stehen. Der 32-Jährige steht beim BVB seit 2022 unter Vertrag und erwarb sich in dieser Zeit in immerhin schon 19 Pflichtspielen als Kobel-Vertreter einen Ruf als zuverlässiger Rückhalt.

Meyers Vertrag beim BVB läuft im Sommer 2025 aus. Zuletzt wurde er immer wieder mit einem Abschied aus Dortmund in Verbindung gebracht, um sich bei einem anderen Erstligisten noch einmal als Stammtorwart zu bewähren. Laut "Sky" soll es jedoch nicht die oberste Priorität Meyers sein, den BVB zu verlassen.

BVB: Saison-Aus für Ramy Bensebaini

Bitter für die Schwarz-Gelben ist auch der Ausfall von Malen. Der formstarke Angreifer habe beim Länderspiel der Niederländer gegen Deutschland (1:2) am Dienstag einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen, teilte der Verein mit. Malen steht in der laufenden Saison im BVB-Trikot bei 13 Treffer und fünf Vorlagen in 33 Pflichtspielen.

Terzic hatte bei der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem FC Bayern zudem das wahrscheinliche Saison-Aus für Ramy Bensebaini verkündet.

Dieser habe sich bei der algerischen Nationalmannschaft am Innenband verletzt und müsse nun eine Schiene tragen, so der BVB-Coach. "Es ist unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann."