Überraschende Gerüchte um Terzic-Nachfolger

IMAGO/JOHAN AXELSSON

Graham Potter wird als neuer BVB-Trainer gehandelt

Bei Borussia Dortmund sitzt Edin Terzic alles andere als fest im Sattel. Nun gibt es neue Spekulationen um potenzielle Nachfolger für den BVB-Trainer.

Das Portal "HITC" nennt mit Graham Potter, Arne Slot und Franck Haise gleich drei Kandidaten, die Terzic womöglich im Sommer beerben könnten.

Potter war vor rund einem Jahr beim FC Chelsea entlassen worden und ist seitdem vereinslos. Dem Bericht zufolge ist der 48-Jährige bereit für eine neue Herausforderung und könne sich ein Engagement beim BVB vorstellen.

Vor den Blues war Potter bei Swansea City und Brighton & Hove Albion tätig.

Slot ist seit 2021 Trainer von Feyenoord Rotterdam. Der Niederländer wurde zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt.

Mit seiner guten Arbeit bei Feyenoord, das er vergangenes Jahr zur ersten Meisterschaft nach sechsjähriger Durststrecke führte, machte Slot so manchen Top-Klub auf sich aufmerksam. Auch in der englischen Premier League fällt sein Name immer mal wieder, wenn ein Verein auf Trainersuche ist.

Terzic beim BVB nicht unumstritten

Haise trainiert den RC Lens seit etwa vier Jahren. Den französischen Klub führte der 52-Jährige in der vergangenen Saison eindrucksvoll zur Vizemeisterschaft.

Der Vertrag von Haise in Lens ist noch bis 2027 datiert. Auch dem FC Liverpool wurde zuletzt Interesse an dem Franzosen nachgesagt.

Bei Borussia Dortmund ist Edin Terzics Vertrag zwar noch bis 2025 datiert. Der Übungsleiter soll bei den Schwarz-Gelben aber nicht unumstritten sein, weil der amtierende Vizemeister in dieser Saison zu weit hinter den Erwartungen geblieben ist.

Zuletzt wurde auch Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem Engagement beim BVB in Verbindung gebracht. Die heißere Spur führt beim Bundestrainer aber zum FC Bayern.

Auch der im Winter engagierte Co-Trainer und Ex-Profi Nuri Sahin gilt als Kandidat. Doch nach Informationen von "Bild" hat auch Terzic noch die Chance, beim BVB im Amt zu bleiben.