FC Bayern und Real im Tauziehen um England-Juwel?

IMAGO/Malcolm Bryce

Archie Gray gilt als Top-Talent auf der Insel

Archie Gray gilt als eines der vielversprechendsten Talente in England, steht vor einen großen Karriere im Profi-Fußball. Längst sollen mehrere europäische Top-Klubs an dem Teenager dran sein, unter anderem der FC Bayern und Real Madrid.

Wie das englische Portal "HITC" am Dienstag vermeldete, sollen sich Spielerbeobachter des deutschen und des spanischen Rekordmeisters am Montagabend unter den 36.700 Zuschauern an der Elland Road befunden haben, um Archie Gray zu beobachten.

Dort spielte der Youngster mit seinem Klub Leeds United in der zweiten englischen Liga gegen Hull City. Leeds befindet sich unter der Verantwortung des deutschen Teammanagers Daniel Farke auf Kurs direkter Wiederaufstieg, rangiert nach 40 von 46 Saisonspielen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Top-Talent Gray spielte am Montagabend dabei wieder einmal über die volle Distanz durch, es war bereits das 38. Saisonspiel für den 18-Jährigen in der laufenden Championship-Saison.

Zunächst noch als Rechtsverteidiger eingesetzt, lief Gray zuletzt vermehrt im Mittelfeld der Peacocks auf, zeigt dort ebenfalls konstant starke Leistungen.

Die Klubbosse in Leeds machen sich derzeit noch berechtigte Hoffnungen darauf, ihr derzeit größtes Juwel im Klub über den Sommer hinaus halten zu können. Sollte der Aufstieg in die Premier League wirklich gelingen, würde das die Chancen auf einen Gray-Verbleib logischerweise vergrößern.

Auch der BVB wurde schon als Interessent gehandelt

Da Leeds erst im letzten Januar langfristig bis 2028 mit Gray verlängert hatten, würde ein Verkauf im bevorstehenden Sommer-Transferfenster in jedem Falle eine kostspielige Angelegenheit werden.

Laut englischer Medienberichte wären mindestens 45 Millionen Euro Ablöse fällig, ehe Leeds United schwach werden könnte.

Neben dem FC Bayern und Real Madrid wurde im Dezember des letzten Jahres auch schon Borussia Dortmund ein gestiegenes Interesse an dem England-Youngster nachgesagt, der bereits mehrere Spiele in der U21-Auswahl der Three Lions bestritt.