BVB und FC Bayern mit Interesse: Weg für DFB-Star wohl frei

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Maximilian Beier (2.v.r) wird die TSG Hoffenheim wohl verlassen

Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim hat das Interesse zahlreicher Klubs geweckt - darunter das von Borussia Dortmund, dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Ein Abschied aus dem Kraichgau ist wohl beschlossene Sache.

Wie der "kicker" berichtet, rechnen die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim nicht mehr mit einem Verbleib von Maximilian Beier. Demnach geht man davon aus, dass der Shootingstar den Klub im Sommer verlässt.

Als potenzielle Abnehmer wurden zuletzt der BVB, der FC Bayern und Bayer Leverkusen gehandelt. Auch aus der englischen Premier League sollen einige namentlich nicht genannte Klubs die Fühler ausgestreckt haben.

Der deutsche Neu-Nationalspieler ist zwar noch bis Ende Juni 2027 an die TSG gebunden, bei der Verlängerung seines Kontraktes im Oktober 2023 soll in diesem allerdings eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro verankert worden sein. Fließt diese Summe, wären den Hoffenheimern also die Hände gebunden.

"Sky" hatte zuletzt berichtet, dass Beier im Sommer einen Tapetenwechsel anstrebt. Eine Entscheidung, so heißt es, könnte sogar noch vor Beginn der Europameisterschaft (14. Juni) fallen.

Gerüchte um ein Engagement in Dortmund seien derzeit jedoch "nicht heiß", die Münchner seien über die Vertragsinhalte Beiers "informiert" und die Werkself habe den Angreifer "auf dem Zettel", so "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. Problematisch sei derzeit vor allem, dass die kolportierte Ausstiegsklausel nicht gerade günstig sei.

Beier erstmals für Nationalmannschaft nominiert

Beier läuft bereits seit der U17 für die TSG Hoffenheim auf. In dieser Saison überzeugte der 21 Jahre alte Stürmer mit 13 Toren und sieben Vorlagen in 26 Bundesligaspielen.

Seine starken Leistungen wurden zuletzt mit der ersten Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft belohnt. Bei den Testspielen gegen die Niederlande und Frankreich kam der Youngster aber nicht zum Einsatz.