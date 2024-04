Müller glaubt an Titel-Chance: "Gezeigt, was möglich ist"

IMAGO/Schreyer

Thomas Müller wurde gegen die Niederlande eingewechselt

Nach den beiden starken Auftritten gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) glaubt Thomas Müller fest daran, dass die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Heim-EM im Sommer eine gewichtige Rolle spielen kann.

"Wir haben gegen zwei echte Hochkaräter gezeigt, was möglich ist, wenn wir als Team richtig funktionieren. Das waren lang ersehnte Erfolgsmomente", so das Urgestein des FC Bayern in seinem monatlichen Newsletter.

"Wir haben die Spielfreude auf den Rasen bekommen und sehr gut miteinander gezockt. Jetzt gilt es, dieses positive Momentum mit Leben zu füllen. Es gibt noch viele wichtige Schritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Europameisterschaft im eigenen Lande. Ein paar kleine sind wir in den vergangenen Wochen gegangen", fügte Müller hinzu.

Der 34-Jährige selbst war in beiden Partien als Einwechselspieler dabei, durfte gegen Frankreich und die Niederlande jeweils rund 20 Minuten lang mitwirken. Für Müller selbst waren es die Länderspiele Nummer 127 und 128. Damit rangiert er in der ewigen Rekordspielerliste des DFB mittlerweile auf Platz vier hinter Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137) und Lukas Podolski (130).

Müller vor EM sicher: "Das wird ein geiles Fußballfest"

Der Routinier zeigte sich vor allem mit der Widerstandsfähigkeit bei den letzten beiden Auftritten der deutschen Auswahl zufrieden: "Besonders hat mir gefallen, dass wir uns auch nach schwächeren Spielphasen wieder selbst am eigenen Schopf rausziehen konnten und mit druckvollem Fußball das Ergebnis in unsere Richtung biegen konnten. Das ist in meinen Augen ein wichtiges Zeichen, dass wir als Mannschaft Fortschritte gemacht haben."

Er wolle sich fortan gemeinsam mit den Fußball-Fans in Deutschland auf die EM im eigenen Lande freuen: "Das wird ein geiles Fußballfest und eine tolle Chance für Deutschland, sich als guter Gastgeber zu präsentieren. Jeder einzelne von uns."