Droht längerer Ausfall? Großes HSV-Bangen um Glatzel

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Robert Glatzel ist gesetzter Mittelstürmer beim HSV

Robert Glatzel ist beim Hamburger SV nicht gleichwertig zu ersetzen. Der Angreifer, der sich sogar schon im Dunstkreis der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft befunden haben soll, ist seit drei Spielzeiten absolut gesetzt beim Zweitligisten, verpasste über zwei Jahre lang kein einziges Meisterschaftsspiel. Am letzten Sonntag riss diese Serie, als Glatzel beim Gastspiel in Fürth (1:1) mit Oberschenkel-Problemen passen musste. Droht jetzt ein längerer Ausfall?

Seit seinem Wechsel zum Hamburger SV im Sommer 2021 hatte der Mittelstürmer sagenhafte 94 Zweitliga-Spiele in Folge für die Rothosen bestritten und dabei 57 Tore geschossen. Kein anderer Spieler überzeugte in dieser Zeit mit einer derartigen Konstanz in der 2. Bundesliga.

Am letzten Sonntag dann war Glatzel aber zum Zuschauen gezwungen, nachdem er sich schon am Samstag am Oberschenkel verletzt hatte. Laut einem "Bild"-Bericht soll zwar keine gravierende Muskelverletzung vorliegen.

Allerdings könnte der 30-Jährige auch beim wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Samstag (ab 13:00 Uhr) ausfallen. Bis dato hat Glatzel noch kein Mannschaftstraining bestreiten können, hat nach Angaben der Zeitung nur im Kraftraum individuell trainiert.

Glatzel steht bei 16 Saisontoren für den HSV

Einen adäquaten Ersatz für den Torgaranten Glatzel weiß der Hamburger SV nicht in seinen Reihen. Beim Remis in Fürth durfte Andras Nemeth zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit von Begin an stürmen, ließ allerdings eine Großchance zum möglichen 2:0 für seinen Farben liegen. Der Ungar hat trotz insgesamt 26 Pflichtspiel-Einsätzen für die Hanseaten (davon 22 als Einwechselspieler) noch kein einziges Saisontor zu Buche stehen.

Glatzel selbst steht bei 16 Saisontoren, hat in den beiden Spielzeiten zuvor sogar 22 beziehungsweise 19 Mal getroffen. Auf seine Rückkehr pünktlich zum Lautern-Spiel hofft der gesamte Klub.