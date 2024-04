Darum hofft der FC Schalke noch auf den Ouedraogo-Verbleib

IMAGO/Steinbrenner

Assan Ouedraogo könnte den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen

Mit seinem zweiten Saisontor für den FC Schalke 04 wäre Assan Ouedraogo am vergangenen Sonntag beinahe zum gefeierten Helden geworden, wäre Paul Seguin zehn Minuten vor Schluss beim Spiel in Hannover nicht noch das Eigentor zum 1:1-Endstand unterlaufen. Mit dem Unentschieden im Gepäck verbleiben die Gelsenkirchener mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga, was Ouedraogo weiterhin wenig Planungssicherheit gibt.

Über die sportliche Zukunft des U17-Weltmeisters wird auf Schalke weiterhin heftig spekuliert. Noch hat sich der 17-Jährige nicht entschieden, wie es ab dem Sommer für ihn weiter gehen könnte. Klar ist, dass diese Entscheidung rund um den 18. Geburtstag des gebürtigen Mülheimers fallen soll, der am 9. Mai ist - also noch vor dem Saisonende.

Der FC Schalke 04 hofft weiterhin auf den Verbleib des Mittelfeld-Juwels. Zwar hat Ouedraogo sowieso noch einen laufenden Vertrag bis 2026 bei den Königsblauen. Allerdings soll es bereits mehrere Angebote für den Teenager geben, die auch der klamme Klub im Zweifel nicht ablehnen könnte und ihn für eine Millionensumme verkaufen müsste.

Auch nach dem 28. Zweitliga-Spieltag, nach dem der FC Schalke weiterhin lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz aufweist, hat der Youngster dem Verein "Sky"-Infos zufolge noch nicht grundsätzlich abgesagt. Eine weitere Saison im königsblauen Trikot ist also weiterhin möglich.

Atalanta bei Ouedraogo wohl besonders interessiert

Zuletzt wurde bereits mehrfach über die potenziellen Abnehmer für Ouedraogo berichtet. Aus der Bundesliga sollen ihn zuvorderst RB Leipzig sowie Eintracht Frankfurt ins Visier genommen haben, selbst der FC Bayern hat das Top-Talent wohl auf dem Schirm.

Laut jüngster "Sky"-Informationen sind aus dem europäischen Ausland außerdem noch Newcastle United aus der Premier League und AS Rom aus der Serie A an dem S04-Juwel dran.

Das aller größte Interesse an Ouedraogo soll aber Roma-Konkurrent Atalanta Bergamo hinterlegt haben. Und dennoch: Zu konkreten Verhandlungen über einen Sommer-Wechsel kam es auch hier wohl noch nicht.