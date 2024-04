Alphonso Davies' Krise: "Es ist kein Geheimnis, dass ..."

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Alphonso Davies steckt beim FC Bayern im Formtief

Seit Wochen und Monaten ist Alphonso Davies beim FC Bayern ein Schatten seiner selbst. Kommentatoren-Legende Marcel Reif hat eine klare Meinung zum Abschwung des Sorgenkinds.

"Man kann nicht in den Kopf des Spielers reinschauen. Aber es ist kein Geheimnis, dass Real Madrid an ihm Interesse hat. Er ist ein junger Mann, Real hat bei ihm angefragt, dann kommt er aus einer Verletzung und ist nicht in Top-Form. In dieser Gemengelage scheint er sich verloren zu haben. Das ist nicht Alphonso Davies, wie er mal war", sagte der 74-Jährige in seiner "Bild"-Sendung "Reif ist live".

Als Beispiel für Davies' Formschwäche nannte der erfahrene Journalist das erste Gegentor des FC Bayern beim 2:2 im Viertelfinalhinspiel der Champions League beim FC Arsenal. "So kann man nicht verteidigen", kritisierte Reif.

Er glaubt, dass Davies' Zeit beim FC Bayern im Sommer trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags enden könnte. "Ich würde mich nicht wundern, wenn er ginge."

Der FC Bayern werde Davies das angeblich für eine Verlängerung geforderte Jahresgehalt in Höhe von 20 Millionen Euro "nicht geben", mutmaßte Reif. "Sie werden insgesamt von diesem Millionen-Wahnsinn, diesem Automatismus weggehen. Die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen."

FC Bayern: Das sagt Max Eberl zur Causa Davies

Sportvorstand Max Eberl hatte sich am Rande des Arsenal-Spiels ebenfalls zur Causa Davies geäußert. Einen Zusammenhang mit den Wechsel-Gerüchten dürfte es "eigentlich nicht geben", betonte der Manager des FC Bayern. "Mit was das zusammenhängt, warum die letzten Wochen nicht so gut waren, das kann ich nicht sagen", so Eberl.

Der FC Bayern hatte den Druck auf die Davies-Seite in den Vertragsgesprächen zuletzt erhöht und sogar ein Ultimatum gesetzt. Dieses bezeichnete Berater Nick Huoseh gegenüber "Bild" als "unfair".

Man werde "am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht", ergänzte der Spieleragent mit Blick auf die anhaltende Trainersuche des FC Bayern.