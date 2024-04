FC Bayern bestätigt Nübel-Entscheidung

IMAGO/Julia Rahn

Alexander Nübel hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert

Die Zukunft von Alexander Nübel ist geklärt. Der Torwart, der aktuell an den VfB Stuttgart verliehen ist, hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert.

Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Freitag. Nübels neues Arbeitspapier beim FC Bayern ist bis 2029 datiert.

Aus der Leihe für zwei weitere Spielzeiten kann geschlossen werden, dass Manuel Neuer seinen Vertrag in München noch einmal um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert und Nübel dann die Nachfolge des Weltmeisters von 2014 antritt.

"Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung und das Vertrauen, das mir der FC Bayern entgegenbringt, gleichzeitig fühle ich mich in Stuttgart sehr wohl. Ich will mit dem VfB erfolgreich sein und so auch persönlich die nächsten Schritte gehen", sagte Nübel in einer Mitteilung des FC Bayern.

Sportvorstand Max Eberl betonte: "Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Alexander Nübel auf eine langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit geeinigt haben. Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern."

Beim VfB Stuttgart soll Nübel "weiter kontinuierlich Spielpraxis auf hohem Niveau" sammeln. Mit dem derzeitigen Tabellendritten der Fußball-Bundesliga spielt der 27-Jährige in der kommenden Saison aller Voraussicht nach in der Champions League.

Bis 2029: #FCBayern verlängert Vertrag mit Alexander #Nübel und verleiht den 27-Jährigen für zwei weitere Spielzeiten an den VfB Stuttgart. ✍️



🔗 https://t.co/q5J7DPbILv#MiaSanMia pic.twitter.com/sp3tGoaePk — FC Bayern München (@FCBayern) 12. April 2024

Auch die Schwaben bestätigten den Deal. "Alex Nübel hat sich im vergangenen Sommer auf Anhieb in die Mannschaft integriert und ist schnell zu einem entscheidenden Faktor in unserem Spiel geworden. Er strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus und hat damit einen erheblichen Anteil an unserer bislang so positiv verlaufenden Saison", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Der 49-Jährige ergänzte: "Sowohl Alex als auch wir waren sehr an einer Fortsetzung unserer Zusammenarbeit interessiert, dementsprechend froh und zufrieden sind wir, dass wir eine entsprechende Lösung gefunden haben und Alex auch weiterhin das VfB-Trikot tragen wird."